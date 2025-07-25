СМИ сообщают о прибытии в Украину одной из немецких систем Patriot

Украина, вероятно, получила новую систему противовоздушной обороны Patriot, о передаче которой договаривались с представителями немецкого правительства. Это первая военная помощь, которая поступила со времен блокирования поддержки Дональдом Трампом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Действительно ли Германия уже поставила в Украину систему Patriot?

Издание сообщает, что система ПВО и ракеты к ней на днях поступили в Украину. Это произошло после того, как глава США Дональд Трамп выделил на помощь 10 миллиардов долларов и заключил соглашение с европейскими партнерами о предоставлении оборонительного оружия.

Благодаря соглашению с Германией в Украину уже прибыла новая ракетная система ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней,

– рассказали журналистам их источники.

Известно, что восстановлению помощи для Украины от партнеров могла поспособствовать Польша. Когда российская ракета повредила их консульство в Киеве, министр иностранных дел страны Радослав Сикорский позвонил спецпредставителю Трампа Киту Келлогу и просил его уговорить президента США все же возобновить поставки зенитных боеприпасов в Украину, чтобы она могла защищаться от путинских ракет.

В США обсудили потенциальные риски и выгоду от предоставления Киеву доступа к зенитно-ракетным комплексам и ракетам-перехватчикам. В результате Трамп приказал Пентагону передать несколько систем. Он также приказал генералу Келлогу связаться с министром обороны США Хегсетом, чтобы возобновить поставки в Киев.

К слову, сделав такой шаг, Соединенные Штаты, вероятно, хотели убедить европейские страны рискнуть и отправить свои имеющиеся запасы в Украину, в то время, пока их возобновят в США.

Напомним, ранее сообщалось, что первый ЗРК Patriot, который финансирует Германия для Украины, еще изготавливается и будет готов к отправке не ранее чем через 6 – 8 месяцев.