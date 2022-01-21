СМИ узнали, какое оружие Вашингтон разрешил передать Украине

Страны Балтии передадут Украине оружие американского производства. Чтобы это стало возможным, нужно было получить разрешение США.

Эстония, Литва и Латвия подали соответствующий запрос, и в Вашингтоне его одобрили. Впрочем, пока неизвестно, когда оттуда планируют передать вооружение.

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Союзники по НАТО поддерживают Украину

Представитель американского Госдепа подчеркнул, что США, их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить предоставление помощи Украине в сфере безопасности. При этом обсуждать детали поставок из стран Балтии он отказался.

Мы используем все доступные инструменты, чтобы помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед растущей российской агрессией,

– заверил чиновник.

Накануне у Зеленского отметили, что Украину поддерживают все 30 государств НАТО. Такое заявление спикер президента сделал по итогам переговоров в Женеве.

Что ВСУ получат от стран Балтии:

противотанковые комплексы Javelin;

зенитные системы Stinger.

Какие страны готовы предоставить вооружение

Ранее у Байдена сообщили, что планируют предоставить Украине 5 транспортных вертолетов Ми-17. Их покупали для афганских солдат.

Недавно Лондон начал передавать Украине легкое противотанковое оружие. В британском Минобороны объяснили, что это решение было принято на фоне "угрожающего поведения России". По словам Юрия Бутусова, говорится, в частности, о гранатометах NLAW. Журналист назвал их лучшими в мире для боя в городе и заметил, что у аналогов у России нет.

В то же время, предоставить оборонное вооружение пообещали и в канадском МИД. А вот позиция Германии остается неизменной – оттуда поставлять оружие в Украину отказываются.

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