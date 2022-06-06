Смогут ли фанаты Путина убедить Запад: эксклюзивный стрим Пионтковского на 24 канале
На ютубе 24 канала сегодня, 6 июня, состоится стремление украинского журналиста Романа Цымбалюка с российским оппозиционным публицистом из Вашингтона Андреем Пионтковским.
Одной из главных тем стрима с Андреем Пионтковским на 24 канале станет вопрос "смогут ли фанаты Путина убедить Запад, что российский фашизм – это хорошо".
Интересно В Черном море находится до 12 больших десантных кораблей, но треть – на ремонте
Андрей Пионтковский вместе с Романом Цымбалюком обсудят, среди прочего, и удастся ли разблокировать украинские порты.
Российский публицист попытается ответить на эти и другие вопросы.Внимание! Стрим Цымбалюка с Пионтковским начнется на ютубе 24-го канала в 19:30 6 июня. Его можно просмотреть по ссылке.
Стрим Пионтковского с Цымбалюком: смотрите онлайн видео
Ситуация в Черном море: коротко о главном
Российские оккупанты продолжают укреплять свои огневые позиции на острове Змеиный. Также враг развернул в Крыму и на оккупированной части Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал".
Тем временем блокада украинских портов продолжается , также враг вывозит в Сирию украденное в Украине зерно.
Вместе с тем, остается угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов крылатыми ракетами из акватории Черного моря. В то же время, в Минобороны сообщили, что россияне начали экономно использовать крылатые боеприпасы и стреляют по наземным целям противокорабельными ракетами.
Предварительные заявления Андрея Пионтковского на 24 канале
- Андрей Пионтковский ранее сказал 24 каналу, что план кремлевского диктатора Владимира Путина по уничтожению украинского государства провалился. Это поняли даже русские элиты, поэтому авторитет Путина среди них сильно ослаб.
- Поражение России и вывод вражеских войск с украинской территории сильно ослабит страну-агрессорку на десятилетие, если это государство еще будет.
" Режим Путина упадет через два дня после возвращения Донецка Украине, я вас уверяю", – считает публицист.
- Пионтковский также считает, что в Пентагоне и Белом доме уже думают о финальной стадии войны . Все это на фоне того, что Путин хочет превратить войну в "великую отечественную", и говорит, что Запад угрожает всей России, а ее народ хотят уничтожить.