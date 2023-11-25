Строительство затянется на годы: может ли Россия проложить туннель в Крым под водой

Россия и Китай хотят построить подводный тоннель в Крыму. Инициатором выступила российская сторона, которую очень беспокоит безопасность Крымского моста.

Однако, возможное строительство тоннеля зависит от трех ключевых аспектов. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что сооружение объекта будет напрасным из-за событий, которые могут произойти в 2024 – 2025 годах.

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Три аспекта строительства подводного тоннеля

Вспомним, сколько россияне строили Крымский мост:

начало строительства – 19 февраля 2016;

открыты автомобильные полосы – 15 мая 2018 года;

открыты железнодорожные пути – 23 декабря 2019 года.

Первое, для строительства тоннеля потребуется гораздо больше времени, ресурсов, инвесторов и заложенного бюджета.

Во-вторых, необходимо привлечь соответствующие компании, обладающие техническими и технологическими возможностями. Крымский мост также строили с использованием технологий и возможностей западных компаний, которые действовали в обход санкций, что было существенной проблемой.

Сейчас санкционная политика более жесткая. Интересно будет посмотреть на те китайские компании, которые могут оказаться под санкциями за такое строительство.

– сказал Коваленко.

В-третьих, строительство Крымского моста было связано с высокими рисками природного характера. Зона, в которой он построен, не надежна как основа. К 2030 году на мосту должны были появиться первые признаки разрушения из-за нестабильного природного фундамента. Полноценно в этом убедиться мы уже не сможем из-за нанесенных ударов украинских военных. Поэтому на подводный тоннель также будут влиять особенности местности.

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Смогут ли россияне реализовать проект

По словам Коваленко, если россияне все-таки захотят построить подземный тоннель, строительство будет длиться годами. То есть Силы обороны постепенно освобождают территории, а оккупанты ведут огромное сооружение.

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Они считают, что по этому строительству не будут наносить удары? А какой вообще смысл в этом объекте? Если его не успеют достроить до того момента, когда Силы обороны Украины уже будут у административного предела Крыма и разрушен сам Керченский мост нашими ударами. Я уверен, что это произойдет в ближайшее время,

– заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Александр Коваленко подчеркнул, что 2024 – 2025 годы могут стать решающими в этом вопросе. Проект строительства подводного тоннеля россияне действительно могут разрабатывать, но он будет существовать, чтобы в последний раз на "крымской теме" взять денег из российского бюджета.

Детали тайных переговоров России и Китая

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Крымский мост обречен на уничтожение. Руководитель спецслужбы добавил, что дальше Россию ждет еще больше "сюрпризов".