"Живые" и бутафорные линии обороны: как оккупанты в Мариуполе готовятся к наступлению ВСУ

Вооруженные Силы Украины шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории. В то же время, российские захватчики тщетно пытаются строить линии обороны, в частности вокруг Мариуполя.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что на Мариупольском направлении от Угледара до Пологов есть определенные участки фронта, где можно маневрировать, если прорвать основную оборону.

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Как россияне готовят Мариуполь к наступлению ВСУ

Сейчас оккупанты снова начинают что-то срочно рыть. Есть участки, которые "защищены" достаточно серьезно. Это не сработавшие пригожинские линии обороны. Это действительно серьезные оборонительные сооружения, связанные между собой, на которых тренируются россияне и готовятся к возможному наступлению.

Это "живые" и бутафорные линии обороны, которые россияне нарыли вдоль трассы из Мариуполя в Волноваху и дальше на Донецк. Зачем они это делали неясно. Также неизвестно насколько они смогут это использовать,

– сказал Андрющенко.

Если прорвать первые линии обороны, которые россияне сделали сразу за Угледаром и Волновахой, то мы понимаем, что на этом участке есть где развернуться нашим Силам обороны. Россияне цепляются за мосты, поэтому активно минируют их сейчас и потом могут взорвать. Это гораздо более серьезная преграда, чем нарытые блиндажи.

Нельзя сказать, что они все перерыли в направлении Мариуполя, что там нельзя прорваться, как нельзя сказать, что это все сплошная бутафория. Все зависит от того, какой участок фронта первый упадет в россиян и откуда мы пойдем,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Кроме того, российские оккупанты усилили направление Розовки на границе между Донецкой и Запорожской областями. Там они начали рыть с февраля – марта.

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