Технологии потеряны: сможет ли Россия восстановить вооружение, базировавшееся на советских образцах

По данным мониторинговой группы Oryx, с начала полномасштабного вторжения России ВСУ уничтожили более 10 000 единиц военной техники оккупантов. Но россиянам будет сложно восстановить вооружение советского образца.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил, что советские образцы техники – это максимум, что можно поддерживать. Отметим, что ВСУ потеряли втрое меньшее вооружения, чем россияне.

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"Если мы возьмем БМП или танк, или БТР. У него есть определенное шасси, на котором установлен двигатель-трансмиссия. Такая как "скорлупка", с которой начинается восстановление", – заявил он.

Туда устанавливаются уже более современные системы связи, оптические приборы, а возможно даже дополнительное вооружение, если речь идет о доукомплектации боевым модулем.

Тем не менее, производить их заново – уже как бы все, технологии и производственные цепи потеряны,

– подчеркнул военный эксперт.

Крамаров отметил, что россияне пытались производить собственную новую военную технику. Однако тот же танк Т-90 фактически является танком Т-72. Сначала это был модернизированный Т-72, но в 1992 году тогдашний президент России Борис Ельцин переименовал его в Т-90 "Владимир". Все, чтобы "поднять боевой дух в армии".

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Возможности ограничены

"Совершенно новейшая эта платформа", которую назвали они "Армата", мы все увидели, что это был фейк. Возможности для производства у них сейчас тоже очень ограничены", – отметил Андрей Крамаров.

Он отметил, когда в середине нулевых лет в военно-промышленный комплекс России начали вкладывать очень большое количество денег, то тогда россияне пошли "путем малейшего сопротивления".

У них была такая концепция, что "мы берем или какую-то нереализованную научную концепцию конца 80-х годов, или научную базу советскую, пытаемся частично или просто воплощаем ее в жизнь, что с развалом СССР легло на полку в определенном конструкторском бюро",

– подчеркнул военный эксперт.

Мол, оккупанты получают эту технологию, финансируют ее и начинают производство.

"И говорим, что это – "совершенно новый образец вооружения, которому в мире аналогов нет". Хотя технологически, по научному технологическому потенциалу, это все – конец 80-х годов", – добавил он.

А в лучшем случае, возможно, еще что-то доделанное в начале 90-х годов.

"Или другой момент, что "мы просто берем какую-то там нашу базу советской технологии, по-максимуму закупаем, укомплектовуем западными комплектующими", – рассказал Крамаров.

И это позволяет показать определенные гораздо лучшие характеристики.

И начали производить на этой волне те же Т-90, эти БМП-4, системы залпового огня. Ракеты типа такого же Х-555, Х-101, "Калибр". Все это – советские разработки конца 80-х годов,

– сказал военный эксперт.

Модернизация в России как-нибудь

Если говорить о модернизации техники, то в танке Т-72Б3 есть система управления огнем с тепловизионным панорамным прицелом, имеющим жидкокристаллический экран. Однако, он сделан так, что перекрывает механические средства прицеливания. Соответственно, параллельно пользоваться и тем, и тем – неудобно.

"Многие из наших, в частности, танкистов отмечали, что танки украинские даже Т-64, Т-64БУ, Т-64 "Булаты", они гораздо лучше. Более логично продумана и модернизация, и интегрированы более современные системы управления огнем, средства прицеливания", – отметил Андрей Крамаров.

"Технологический голод" россиян

Военный эксперт подчеркнул, что даже данные одного из российских заводов, полученные западной разведкой, свидетельствуют, что у россиян начинается "технологический голод".

"Танки Т-54, Т-55 они получают не от "хорошей жизни". А от того, что не могут они ничем другим компенсировать эти свои потери", – заявил он.

И это касается не только танков, но и старых комплектаций РСЗО "Град". А также полевой артиллерии – гаубиц Д-10, Д-20 и Д-30, которые использовались еще во время Второй мировой войны.

"Это они также из-за того, что не могут производить свою артиллерию. Они достают самые старые образцы, расконсервируются БТР-70. БТР-60 – это технологии 40-50-х годов", – добавил Крамаров.

Мол, если бы россияне могли производить вооружение, они бы это действительно делали. То же касается и производства крылатых ракет.

"Террористическая ракетная война"

Он отметил, что с начала октября 2022 до конца февраля 2023 года продолжалась "террористическая ракетная война".

"9 марта – последняя дата была массированного ракетного обстрела по Украине. Действительно, они за полгода реально исчерпали свои ракеты. У нас сейчас нет таких массированных обстрелов", – отметил военный эксперт.

И это, убежден Андрей Крамаров, не потому, что враг изменил тактику или у него проснулся хоть какой-то гуманизм. А все потому, что россияне поняли, что эффект от ракетных обстрелов оказался "нулевым".

Украина посидела без света 3 – 4 дня и все. Наловчились украинцы. Тем не менее, они (россияне – 24 Канал) иссякли в своих стратегических запасах. Далее еще отстрел этих ракет просто означает, что определенный вид ракет у них просто исчезнет как определенный вид вооружения,

– уверен он.

Военный эксперт добавил, что во время последнего массированного ракетного обстрела, который был в марте, находили обломки от крылатых ракет, которые были изготовлены в начале 2023 года.

"То есть это уже самое новое, что у них было. Соответственно, после попадания в Джанкое по одному из железнодорожных вагонов, где, в частности, перевозились ракеты типа "Калибр", мы не видим обстрела Юга с Черного моря", – подчеркнул он.

Крамаров добавил, что оккупанты активно используют ракеты типа Х-31 и Х-59. А также управляемые бомбы в прифронтовых и приграничных зонах, но массированных ракетных обстрелов нет.

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