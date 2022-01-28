Снабжение газа при нападении России: Байден и президент Еврокомиссии выступили с заявлением

США и Евросоюз рассматривают альтернативные поставки газа в страны ЕС. К этому будут прибегать, если Россия нападет на Украину.

Такое совместное заявление сделали президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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США будут поставлять газ в Европу

США и ЕС вместе работают над бесперебойными и своевременными поставками природного газа в Евросоюз. Рассматривают разнообразные источники со всего мира для того, чтобы избежать дефицита. В заявлении подчеркнули, что дефицит может возникнуть, в частности, в случае нового российского нападения на Украину.

Заметили, что США сейчас – уже основной поставщик природного газа в Европу. Кроме того, работают над поставкой дополнительных объемов газа в ЕС со всего мира.

Что этому предшествовало

Заметим, еще накануне американские СМИ писали, что Штаты готовы снабжать Европу альтернативными поставками газа, если этого потребует ситуация. Теперь эту информацию официально подтвердили.

США начали вести переговоры с крупными экспортерами газа по поставке газа из-за угрозы нападения России на Украину. Кстати, переговоры ведут с Катаром.

Готовятся к тому, что конфликт может ударить по поставкам газа. Особенно в середине зимы, когда очень низкие запасы голубого топлива.

Последние новости об угрозе нападения Москвы

Американская и украинская разведка предполагают, что Россия может напасть в январе – феврале 2022 года.

Однако министр обороны Алексей Резников призвал граждан нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданов". Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины.

В НАТО заявили, что Россия все же не отважится начать полномасштабную войну с Украиной. Отмечают, что деэскалация "возможна уже завтра".

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