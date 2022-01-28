Снабжение газа при нападении России: Байден и президент Еврокомиссии выступили с заявлением
Источник:Интерфакс – Украина
США и Евросоюз рассматривают альтернативные поставки газа в страны ЕС. К этому будут прибегать, если Россия нападет на Украину.
Такое совместное заявление сделали президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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США будут поставлять газ в Европу
США и ЕС вместе работают над бесперебойными и своевременными поставками природного газа в Евросоюз. Рассматривают разнообразные источники со всего мира для того, чтобы избежать дефицита. В заявлении подчеркнули, что дефицит может возникнуть, в частности, в случае нового российского нападения на Украину.
Заметили, что США сейчас – уже основной поставщик природного газа в Европу. Кроме того, работают над поставкой дополнительных объемов газа в ЕС со всего мира.
Что этому предшествовало
- Заметим, еще накануне американские СМИ писали, что Штаты готовы снабжать Европу альтернативными поставками газа, если этого потребует ситуация. Теперь эту информацию официально подтвердили.
- США начали вести переговоры с крупными экспортерами газа по поставке газа из-за угрозы нападения России на Украину. Кстати, переговоры ведут с Катаром.
- Готовятся к тому, что конфликт может ударить по поставкам газа. Особенно в середине зимы, когда очень низкие запасы голубого топлива.
Последние новости об угрозе нападения Москвы
- Американская и украинская разведка предполагают, что Россия может напасть в январе – феврале 2022 года.
- Однако министр обороны Алексей Резников призвал граждан нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданов". Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины.
- В НАТО заявили, что Россия все же не отважится начать полномасштабную войну с Украиной. Отмечают, что деэскалация "возможна уже завтра".
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