Будет ли Иран поставлять дроны и ракеты России: 2 фактора, которые повлияют на решение

По мнению аналитиков, Россия продолжает готовить эскалацию в войне против Украины. И для этого ей нужно оружие, в частности, баллистические ракеты, которыми располагает Иран.

Разговоры о передаче Ираном баллистических ракет России продолжаются уже несколько месяцев, но никаких результатов не принесли. Об этом 24 Каналу рассказала российская журналистка, писательница Юлия Латынина. По ее словам, появилась информация, что Тегеран больше не будет поставлять стране-агрессору даже беспилотники.

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Ирану нечего терять

Она напомнила, когда сбили на территории Украины иранские беспилотники, выяснилось, что некоторые детали к ним поставляли подпольные поставщики. И тогда США накрыли целую сеть поставок комплектующих для тех дронов.

После этого возникло предположение, что Иран может отказаться от предоставления России своих БпЛА. Но пока не отказался,

– отметила журналистка.

По ее мнению, поставка баллистических ракет России зависит от 2 факторов:

что Путин даст вместо них Ирану;

насколько сильна будет реакция западных стран против Тегерана. А поскольку Иран уже является страной-изгоем, то терять ей особо нечего.

"Это предмет торга", – считает Латынина.

Она добавила, что в так называемом "союзе" Ирана и России не хватает еще африканской страны Эсватини, с которой Сергей Лавров недавно подписал соглашение о безвизе.

Военная помощь России от Ирана: что известно

Россия в последнее время не использовала иранские дроны-камикадзе. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что это связано, в частности, с нехваткой в России личного состава, подготовленного для использования этого оружия. Также штормовая погода, порывистый ветер могут оказывать существенное влияние на полетность таких видов баражирующих снарядов.

Российские пропагандисты рассказали, что во время массированного ракетного удара 26 января впервые использовали иранские баллистические ракеты. Политолог Олег Пастернак считает, что если бы Иран передал баллистические ракеты России, то уже были бы уверены заявления от представителей. западной разведки. Они ведь тщательно за этим следят.

Военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что после ударов по иранским военным производствам, Тегеран начал колебаться, есть ли смысл поддерживать Россию в таком объеме или нет. Ведь начинаются большие санкции и давление со стороны международного сообщества. Именно поэтому обстрелы стали капелькой, чтобы убедить Иран прекратить сотрудничество с Россией.