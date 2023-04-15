Начнется большая китайская блокада, – политолог о последствиях поставок оружия России

Если Китай решится на поставку России военной техники или оружия, столкнется с мощными экономическими санкциями. Последствия этих санкций могут вернуть Китай в состояние стран третьего мира.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давидюк. Он добавил, что Украина уже сделала предупреждение Китаю, заблокировав деятельность Xiaomi и может масштабировать это решение на весь мир.

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Китай может погрузиться в бедность

По его словам, вхождение Китая в войну может вернуть страну в состояние государств – представителей третьего мира, из которого так тяжело и долго Китай выбирался. Торговая блокада со стороны стран Запада превратит Китай в одно из беднейших государств мира.

"Россия – как друг, всегда вовлекающий в проблемы. Если они пойдут на сближение с Россией, то могут оказаться в зоне супербедности, в прошлом веке, где они и близко не были на тех экономических, геополитических и международных позициях, на которых есть сейчас ", – подчеркнул Давидюк.

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Украина сыграла на опережение

Политолог объяснил решение НАПК внести компанию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны. Эта компания помогала России обходить западные санкции. Действия Украины могут создать эффект домино, когда другие страны начнут блокировать китайские компании. Это может привести к началу экономической мировой войны, когда товары страны-спонсора терроризма будут кенселить и начнется "большая китайская блокада".

"Если Россия террорист, то Китай – страна, которая это поддерживает. Украина продемонстрировала, что настроена очень серьезно – если Китай откажется от помощи России, то блокады не будет, если нет – вашу электронику начнут блокировать на мировых рынках. Китаю давали право обеспечивать товарами весь мир. Если деньги за эти товары шли на терроризм, то это право может быть изъято", – подчеркнул Давидюк.

Что известно о планах поставки России оружия Китаем