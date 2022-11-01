Не обо всем признаются, – политолог США рассказал о поставках Украине оружия
США и весь Запад продолжают помогать Украине. Правда, не обо всей такой военной помощи отчитываются в публичной плоскости, чтобы эта информация не попадала к врагам.
Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. Ранее сообщалось о том, что США передадут Украине 8 систем ПВО NASAMS.
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Не обо всем рассказывают
Юнус отметил, что не обо всей военной помощи Украине сообщают публично. Надо ориентироваться на украинских лидеров: Зеленского, Залужного, Буданова, однако и они не обо всем говорят. Важно соблюдать режим информационной тишины, потому что эти сообщения видят и враги тоже.
Не случайно уже не впервые во время этой войны, особенно когда Украина пошла в наступление на Харьковщине, очень просят соблюдать режим тишины. Его нужно придерживаться по всем вопросам, включая эту тематику. Вот, в частности, говорили, что ничего на 300 километров нет, а что тогда разбомбило аэропорт в Крыму,
– заметил американский политолог.
Поддержка в США только растет
Он продолжил, что уровень поддержки Украины в США за 8 месяцев вырос на 70%. Главное, что есть цели, и они реализуются. Есть проблема с дронами, она решается, может появиться проблема с баллистическими ракетами, и она может решиться.
"Когда кто-то начинает спекулировать, это просто предвыборные баталии в США. И одни лгут, и другие. Половина из всего, что говорили, была ложью", – подчеркнул Юнус.
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США с Украиной до конца
По его словам, США по этому вопросу будет с Украиной до конца. В частности, демократы, не желавшие помогать Украине, уже отозвали свои подписи. Так же и республиканцы.
Главное, что США и Великобритания "за" Украину. Остальные в Европе, которые продолжают играть в игры, подтянутся. Посмотрите хотя бы на то, как меняется Германия,
– подчеркнул американский политолог.
Военная помощь Украине: последние новости
- Правоохранители Финляндии не имеют доказательств передачи поставляемого Украине оружия преступным группировкам из Европы. Ранее в Украине назвали эти обвинения фейком.
- Владимир Зеленский 1 ноября провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили усиление обороноспособности Украины и ряд других важных вопросов.
- Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине 8 комплексов NASAMS. Однако такое количество систем ПВО Украине передадут не сразу.