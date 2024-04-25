Выжигает вражескую технику: как шведский монстр Archer уничтожает оккупантов

Таких "монстров" на вооружении ВСУ всего восемь: Швеция передала их Украине осенью прошлого года. Теперь "Арчеры" охотятся на важные и специфические цели - например, на артиллерийские установки врага. Что собой представляет самоходная артиллерийская установка Archer, как она работает и чем она лучше аналогов?

У новом видео проекта "Украинский Свидетель" – шведская САУ (самоходная артиллерийская установка) Archer. "Арчеры" – огромные по размерам. Только колеса могут быть величиной с человеческий рост. Барабан установки включает 21 снаряд, который машина выпускает за 3 минуты. Дальность стрельбы – до 60 километров, назначение "Archer" - контрбатарейная борьба, уничтожение "жирных" целей, например вражеские артиллерийские установки. ВСУ имеет на вооружении 8 таких машин.

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Быстро отработал – быстро ушел

Подробнее об "Арчер" рассказали ребята из ее расчета: оператор вооружения "Ворон", водитель "Дрон" и командир с позывным "Ганс". Управлять этой установкой они учились в течение нескольких месяцев в Швеции.

"Archer" на класс выше других западных образцов, а также отечественной САУ "Богдана", – рассказывает "Ганс". – Эта установка полностью автоматизирована. Работа экипажа заключается в том, чтобы ее зарядить, но и заряд у нее автоматизирован: снаряды подает лапа, а наша задача – контролировать эти процессы. Во время работы мы все время находимся в машине, цель указываем на ходу".

Еще одна особенность этой САУ в том, что она может поражать одну цель несколькими снарядами, которые движутся по разной траектории.

Мы заряжаем 3 – 4 снаряда и они достигают цели одновременно. А еще мы можем запрограммировать машину так, чтобы она поражала несколько различных целей последовательно: нажали на кнопку, а пушка сама отрабатывает по одной цели и наводится на другую,

– рассказывает командир.

Кроме большой дальности и автоматизированности, преимуществом "Арчеров" является их мобильность. "Быстро отработал – быстро пошел, – говорит "Ворон". – Прицепные САУ – это тоже хорошо, но они стационарные. А мобильность – это жизнь".