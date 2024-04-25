У новому відео проєкту "Український Свідок" – шведська САУ (самохідна артилерійська установка) Archer. "Арчери" – величезні за розмірами. Тільки колеса можуть бути завбільшки з людський зріст. Барабан установки включає 21 снаряд, який машина випускає за 3 хвилини. Дальність стрільби – до 60 кілометрів, призначення "Archer" — контрбатарейна боротьба, знищення "жирних" цілей, як-от ворожі артилерійські установки. ЗСУ має на озброєнні 8 таких машин.

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Швидко відпрацював – швидко пішов

Детальніше про "Арчер" розповіли хлопці з її розрахунку: оператор озброєння "Ворон", водій "Дрон" та командир із позивним "Ганс". Керувати цією установкою вони вчились протягом кількох місяців у Швеції.

"Archer" на клас вищий за інші західні зразки, а також за вітчизняну САУ "Богдана", – розповідає "Ганс". – Ця установка повністю автоматизована. Робота екіпажу полягає у тому, щоб її зарядити, але й заряд у неї автоматизований: снаряди подає лапа, а наша задача – контролювати ці процеси. Під час роботи ми увесь час знаходимось у машині, ціль вказуємо на ходу".

Ще одна особливість цієї САУ у тому, що вона може вражати одну ціль кількома снарядами, які рухаються різною траєкторією.

Ми заряджаємо 3 – 4 снаряди й вони дістаються цілі одночасно. А ще ми можемо запрограмувати машину так, щоб вона вражала кілька різних цілей послідовно: натиснули на кнопку, а гармата сама відпрацьовує по одній цілі та наводиться на іншу,

– розповідає командир.

Окрім великої дальності та автоматизованості, перевагою "Арчерів" є їхня мобільність. "Швидко відпрацював – швидко пішов, – каже "Ворон". – Причепні САУ – це теж добре, але вони стаціонарні. А мобільність – це життя".