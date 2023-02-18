Снайперы СБУ охотились на окупантов на одном из самых горячих направлений: эпическое видео
18 февраля 2023, 17:15Читати новину українською
Источник:СБУ
Благодаря титаническим усилиям наших воинов, количество ликвидированных окупантов ежедневно увеличивается. Украинские военные отчитались об еще одной успешно выполненной боевой задаче на Востоке.
Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной "отстрел" россиян. Отмечается, что спецназовцы ликвидировали оккупантов на одном из самых горячих направлений.
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Снайперы показали свою работу
По предварительной информации, после выполнения задания группа снайперов вернулась без потерь. Судя по видео, наши бойцы "отстреливали" окупантов в то время, как они прогуливались вблизи своих позиций.
Украинские снайперы провели ночной "отстрел" окупантов: смотрите видео
Потери врага на войне: последние новости
- За прошедшие сутки украинские военные уничтожили вражескую моторную лодку вместе с личным составом. В результате боевой работы 10 русских солдат стали "двухсотыми", а 2 беспилотных разведчика типа "Орлан-10" уже никогда не улетят.
- Заметим, что за сутки наши бойцы ликвидировали 1010 захватчиков. Общее количество ликвидированных ВСУ окупантов по состоянию на 18 февраля составляет 142 270.
- По словам спикера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, ЧВК "Вагнера" с 24 февраля потеряла ранеными и убитыми более 30 тысяч бойцов. Ликвидированных по этой цифре около 9 тысяч. Причем около 4500 удалось уничтожить с середины декабря прошлого года.
- Напомним, что недавно наемники ЧВК "Вагнер" записали видео, где показали видео с десятками трупов окупантов. Жалуются, что им обрезали поставки и теперь они теряют своих людей сотнями.