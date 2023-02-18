Снайперы СБУ охотились на окупантов на одном из самых горячих направлений: эпическое видео

Благодаря титаническим усилиям наших воинов, количество ликвидированных окупантов ежедневно увеличивается. Украинские военные отчитались об еще одной успешно выполненной боевой задаче на Востоке.

Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной "отстрел" россиян. Отмечается, что спецназовцы ликвидировали оккупантов на одном из самых горячих направлений.

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Снайперы показали свою работу

По предварительной информации, после выполнения задания группа снайперов вернулась без потерь. Судя по видео, наши бойцы "отстреливали" окупантов в то время, как они прогуливались вблизи своих позиций.

Украинские снайперы провели ночной "отстрел" окупантов: смотрите видео

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