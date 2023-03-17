Оккупантов ждет "снарядный инсульт": когда на фронте будет перелом в пользу ВСУ

Российские оккупанты неоднократно жаловались на нехватку боеприпасов. Сейчас они снизили интенсивность обстрелов. Летом 2023 года Россию ждет "снарядный инсульт", произойдет серьезный перелом на войне в пользу ВСУ.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник. По его словам, сейчас россияне могут производить примерно 4 тысячи боеприпасов в сутки, хотя перед полномасштабным вторжением имели 15 – 20 миллионов различных боеприпасов.

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Летом будет перелом в пользу ВСУ

Черник отметил, что сейчас в начале полномасштабного вторжения России в Украину США производили до 13 тысяч боеприпасов 155 миллиметров в месяц, а сейчас этот показатель составляет 20 тысяч. Летом 2023 года американцы планируют производить уже 50 тысяч снарядов ежемесячно.

Россия пока может производить максимум до 4 тысяч боеприпасов в сутки, хотя перед войной имела их больше, чем Соединенные Штаты, подчеркнул военный эксперт.

"Сейчас все держится исключительно на запасах, которые были перед вторжением. Тогда они имели от 15 до 20 миллионов снарядов разных калибров. Это очень много. У американцев в то время их было в пределах 2,5 миллионов", – объяснил он.

Петр Черник напомнил, что летом 2022 года оккупанты расставляли артиллерийские валы и использовали от 45 до 80 тысяч боеприпасов в день. Сейчас враг применяет 15 тысяч снарядов в день.

По моему мнению, если они не смогут убедить китайцев, что нужно предоставлять боеприпасы таких калибров, то летом их ждет "снарядный инсульт". А мы выйдем на показатели в 15 тысяч в сутки применения боеприпасов. К осени выйдем в преимущество, это предпосылки для серьезного перелома войны,

– считает военный эксперт.

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