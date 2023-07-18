Берегут боеприпасы, пока ВСУ атакуют: британская разведка заявила о нехватке снарядов в России
Источник:МО Британии
Вооруженные Силы постепенно подвигаются на южных направлениях фронта. В то же время у оккупантов проблемы. В частности, они пытаются экономить артиллерийские снаряды, ведь их уже не хватает.
Во вторник, 18 июля, в минобороны Великобритании опубликовали ежедневный анализ ситуации российско-украинской войны. Среди прочего, там речь идет о нехватке боеприпасов, возникшей у захватчиков.
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Снарядный голод у оккупантов
Как отметили в ведомстве, в течение последней недели жестокие бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами продолжались на многих участках фронта.
В частности, на Юге ВСУ продолжают атаки по меньшей мере на двух направлениях и постепенно прорываются в основные рубежи обороны врага.
В этом районе Россия, вероятно, ввела режим нормирования снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить свою критическую способность огня непрямой наводкой.
Обратите внимание! В МО Британии убеждены, что российское командование, по всей видимости, крайне озабочено уязвимостью своего юго-западного фланга.
Собственно, нашим бойцам удалось добиться определенных успехов в районе Антоновского моста в Херсонской области. Они удерживают небольшой плацдарм вблизи этой переправы.
Что происходит на поле боя
- Наша армия продолжает отбивать атаки захватчиков, в частности в Донецкой области в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Василевки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского.
- В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях захватчики делают все возможное, чтобы не допустить продвижения наших войск. Однако бойцам Вооруженных Сил удается идти вперед и даже ликвидировать вражескую технику с помощью западного оружия.
- В частности, ВСУ осуществляют наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцам удается закрепляться на достигнутых рубежах – они ведут мероприятия контрбатарейной борьбы.