Атака на ТЭЦ в Белгороде, тактический успех врага возле Волчанска: хронология 810 дня войны
Продолжаются ожесточенные бои между оккупантами и украинскими защитниками на Харьковском направлении и других участках фронта. Силы обороны уничтожают личный состав захватчиков, их технику.
В этом материале 24 Канал рассказывает главные события понедельника, 13 мая. Это уже восемьсот десятые сутки от начала полномасштабной российско-украинской войны.
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Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. Институт изучения войны предполагает, что Кремль готовится к затяжной войне против Украины. Ночью в Липецкой, Белгородской и Курской областях России раздавались взрывы, вспыхнула электроподстанция в первом из перечисленных регионов. Министерство обороны Украины на фоне наступления россиян в Харьковской области прокомментировало заявления, что якобы в регионе нет фортификаций. Бригадный генерал Александр Яковец объяснил, что наиболее подготовленным является третий оборонительный рубеж, который обустраивают на некотором расстоянии. То есть там, где уже можно использовать железобетонные сооружения и средства инженерного вооружения. Перед ним – тот (второй – 24 Канал) рубеж, где работают подразделения командования Сил поддержки ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Он тоже оборудуется в различных условиях на разных участках. В частности, на Харьковщине – это под постоянными обстрелами противника. Даже на расстоянии от 15 до 17 километров, По словам чиновника, первый рубеж – или так называемый "передний край" – удерживают и оборудуют сами подразделения. Там говорить об использовании тяжелой техники, железобетонных сооружений, к сожалению, нет возможности. В России утверждают, что во время атаки на Белгород уничтожили с помощью ПВО 12 реактивных снарядов "Вампир" и 2 – "Ольха". Вражеские СМИ сообщают, что был поврежден дом на бульваре Юности, территория детской площадки, а также ТЭЦ. Без света остался район Харгоры. Генштаб ВСУ заявляет, что оккупанты привлекли до 5 батальонов для наступления, в частности, на Волчанск Харьковской области. Захватчики имеют тактический всех, однако наши защитники существенно уменьшили личный состав россиян, продолжают это делать.
Укрепления Харьковщины
– сказал он.
Наступление врага на Волчанск
Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. Институт изучения войны предполагает, что Кремль готовится к затяжной войне против Украины.
Ночью в Липецкой, Белгородской и Курской областях России раздавались взрывы, вспыхнула электроподстанция в первом из перечисленных регионов.
Министерство обороны Украины на фоне наступления россиян в Харьковской области прокомментировало заявления, что якобы в регионе нет фортификаций.
Бригадный генерал Александр Яковец объяснил, что наиболее подготовленным является третий оборонительный рубеж, который обустраивают на некотором расстоянии. То есть там, где уже можно использовать железобетонные сооружения и средства инженерного вооружения.
Перед ним – тот (второй – 24 Канал) рубеж, где работают подразделения командования Сил поддержки ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Он тоже оборудуется в различных условиях на разных участках. В частности, на Харьковщине – это под постоянными обстрелами противника. Даже на расстоянии от 15 до 17 километров,
По словам чиновника, первый рубеж – или так называемый "передний край" – удерживают и оборудуют сами подразделения. Там говорить об использовании тяжелой техники, железобетонных сооружений, к сожалению, нет возможности.
В России утверждают, что во время атаки на Белгород уничтожили с помощью ПВО 12 реактивных снарядов "Вампир" и 2 – "Ольха". Вражеские СМИ сообщают, что был поврежден дом на бульваре Юности, территория детской площадки, а также ТЭЦ. Без света остался район Харгоры.
Генштаб ВСУ заявляет, что оккупанты привлекли до 5 батальонов для наступления, в частности, на Волчанск Харьковской области. Захватчики имеют тактический всех, однако наши защитники существенно уменьшили личный состав россиян, продолжают это делать.