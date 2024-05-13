Атака на ТЭЦ в Белгороде, тактический успех врага возле Волчанска: хронология 810 дня войны

13 мая 2024, 06:18
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Продолжаются ожесточенные бои между оккупантами и украинскими защитниками на Харьковском направлении и других участках фронта. Силы обороны уничтожают личный состав захватчиков, их технику.

В этом материале 24 Канал рассказывает главные события понедельника, 13 мая. Это уже восемьсот десятые сутки от начала полномасштабной российско-украинской войны.

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06:49, 13 мая

Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. Институт изучения войны предполагает, что Кремль готовится к затяжной войне против Украины.

06:15, 13 мая

Ночью в Липецкой, Белгородской и Курской областях России раздавались взрывы, вспыхнула электроподстанция в первом из перечисленных регионов.

02:31, 13 мая

Укрепления Харьковщины

Министерство обороны Украины на фоне наступления россиян в Харьковской области прокомментировало заявления, что якобы в регионе нет фортификаций.

Бригадный генерал Александр Яковец объяснил, что наиболее подготовленным является третий оборонительный рубеж, который обустраивают на некотором расстоянии. То есть там, где уже можно использовать железобетонные сооружения и средства инженерного вооружения.

Перед ним – тот (второй – 24 Канал) рубеж, где работают подразделения командования Сил поддержки ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Он тоже оборудуется в различных условиях на разных участках. В частности, на Харьковщине – это под постоянными обстрелами противника. Даже на расстоянии от 15 до 17 километров,
– сказал он.

По словам чиновника, первый рубеж – или так называемый "передний край" – удерживают и оборудуют сами подразделения. Там говорить об использовании тяжелой техники, железобетонных сооружений, к сожалению, нет возможности.

01:37, 13 мая

В России утверждают, что во время атаки на Белгород уничтожили с помощью ПВО 12 реактивных снарядов "Вампир" и 2 – "Ольха". Вражеские СМИ сообщают, что был поврежден дом на бульваре Юности, территория детской площадки, а также ТЭЦ. Без света остался район Харгоры.

00:44, 13 мая

Наступление врага на Волчанск

Генштаб ВСУ заявляет, что оккупанты привлекли до 5 батальонов для наступления, в частности, на Волчанск Харьковской области. Захватчики имеют тактический всех, однако наши защитники существенно уменьшили личный состав россиян, продолжают это делать.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак