Атака на ТЭЦ в Белгороде, тактический успех врага возле Волчанска: хронология 810 дня войны

Продолжаются ожесточенные бои между оккупантами и украинскими защитниками на Харьковском направлении и других участках фронта. Силы обороны уничтожают личный состав захватчиков, их технику.

В этом материале 24 Канал рассказывает главные события понедельника, 13 мая. Это уже восемьсот десятые сутки от начала полномасштабной российско-украинской войны.

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