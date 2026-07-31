Украина расширяет "зону убийств" на фронте, чтобы усилить давление на Путина, – Bloomberg

Украина готовится получить 155-миллиметровые снаряды большой дальности, которые могут существенно расширить зону поражения российских войск. Это должно дать ВСУ больше пространства для маневра и усилить давление на Кремль, вынуждая россиян отводить тыловые объекты дальше от фронта.

Об этом пишет Bloomberg.

Как Украина усиливает давление на российского диктатора?

Первые поставки боеприпасов могут увеличить дальность стрельбы украинской артиллерии как минимум до 60 километров. Речь идет также о высокоточных снарядах с лазерным наведением. В перспективе Украина может получить еще более технологичные боеприпасы с небольшими прямоточными реактивными двигателями. Их дальность потенциально может превышать 150 километров.

По данным Bloomberg, нынешняя "зона поражения" между украинскими и российскими войсками составляет примерно 30 километров. Именно на таком расстоянии расположены районы, где цели можно быстро обнаружить и поразить, в частности с помощью дронов. Увеличение дальности артиллерии позволит Украине дотягиваться до российских тыловых позиций.

Речь идет о складах боеприпасов, командных пунктах, артиллерийских системах и логистических маршрутах. В результате российским войскам придется отводить важные объекты еще дальше от линии фронта. Это может дать украинским силам больше времени и пространства для маневра, а также затруднить подготовку будущих российских наступательных операций.

Особенно важными такие боеприпасы могут оказаться на Херсонском и Запорожском направлениях, где открытый рельеф и длинные логистические маршруты создают больше целей для дальнобойной артиллерии.

В то же время эксперты предупреждают, что отдельные высокотехнологичные снаряды не могут полностью заменить массовые поставки обычных боеприпасов. Для повседневных боевых действий Украине по-прежнему требуются большие объемы артиллерийских снарядов. Украина уже привлекает значительные средства и международную поддержку для закупки таких боеприпасов.

По данным Bloomberg, около 540 миллионов долларов было направлено на дальнобойные снаряды при поддержке Норвегии, Дании, Литвы, Люксембурга и Испании. Германия также пообещала 300 миллионов евро, а украинское Минобороны ранее сообщало о закупке 15 тысяч дальнобойных 155-миллиметровых боеприпасов в Дании.

Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что у Украины есть шансы победить Россию, несмотря на численное превосходство российской армии. По его мнению, решающими факторами являются не только количество военных и ресурсов, но и эффективность управления, подготовка и технологии.

Он отметил, что его подразделения удерживают более 150 километров фронта на Лиманско-Боровском направлении и смогли остановить продвижение россиян. Среди ключевых факторов он назвал, в частности, сильный сержантский корпус и масштабное использование беспилотных систем. Билецкий также призвал США поддерживать Украину, подчеркнув, что сдерживать Россию после ее возможного восстановления будет значительно сложнее и дороже.