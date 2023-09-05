Германия передала Украине снаряды для Gepard: какая главная особенность новой партии

Украина получила от Германии боеприпасы для зенитной установки Gepard. Речь идет о десятках тысяч боеприпасов.

Бундесвер отчитался о передаче ВСУ большого количества боеприпасов. Эти снаряды для Gepard изготовили на новой производственной линии компании Rheinmetall.

Читайте также Украина может получить Luna NG: что известно о новейшем немецком беспилотнике

Что сказал министр обороны ФРГ

Борис Писториус отметил, что война в Украине ежедневно напоминает о том, что защита собственной страны зависит от ПВО и достаточного количества снарядов. Берлин и дальше будет оказывать поддержку ВСУ в областях, связанных с артиллерией, боеприпасами и наземной противовоздушной обороной.

Я рад, что мы так быстро и без бюрократических процедур начали производство, и хочу поблагодарить всех участников за отличную работу. Мы еще раз показываем, что на Германию можно положиться,

– сказал глава Минобороны Германии.

Германия продолжает поддерживать Украину

Недавно Бундесвер впервые внес ракеты для Patriot в новый пакет военной помощи для Украины. В этом списке также появились системы обнаружения дронов.

Ранее Германия передала нашим защитникам еще 2 пусковые установки IRIS-T SLS. Также ВСУ получили радары GO12, грузовой транспорт и около 5 000 снарядов калибра 155 миллиметров.

Напомним, благодаря немецким партнерам в Украине появились еще 2 пусковые установки ЗРК Patriot. Также союзники передали бинокли, автомобили охраны границы, гусеничные вездеходы Bandvagn и другую военную помощь.

Ранее Германия не самостоятельно производила боеприпасы для Gepard, а получала их от Швейцарии.