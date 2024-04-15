Чехия законтрактовала первые 180 тысяч снарядов для Украины, – премьер
Источник:Financial Times
Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Так, планируется еще законтрактовать еще сотни тысяч боеприпасов. В частности, речь идет о цифре в 300 тысяч.
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Чехия уже законтрактовала 180 тысяч боеприпасов для Украины
По словам премьер-министра Чехии Петр Фиала, ситуация в Украине является критической. Он отметил, что у украинских защитников заканчиваются боеприпасы и поэтому они вынуждены ежедневно принимать сложные решения.
"Это чрезвычайно усложняет для них удержание линии фронта – той линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы", – подчеркнул глава чешского правительства.
По словам премьер-министра, успех чешской инициативы по поиску боеприпасов для Украины объясняется ее "обманчивой простотой".
Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы,
– сообщил Фиала.
Кроме этого, Фиала указал, целом к инициативе присоединилось около 20 стран.
800 тысяч снарядов для Украины
- Напомним, еще в феврале президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов, но для их передачи требуется финансирование.
- Президент Чехии Петер Павел сообщил журналистам 7 марта, что собрана вся сумма на боеприпасы для Сил обороны. Он сказал, что снаряды "должны быть в Украине в ближайшие недели".
- 800 тысяч снарядов должно хватить на полгода, чтобы ежедневно можно было выстреливать до 5 тысяч единиц.