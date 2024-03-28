Значительное усиление: Свитан сказал, почему не стоит волноваться за снаряды в 2024 году

Президент Чехии Петр Павел высказал инициативу закупки 800 тысяч снарядов для Украины за пределами ЕС. Инициативу поддержали и другие европейские государства. Число снарядов, в которых нуждается Украина, достаточно большое.

Украинским военным пока недостаточно артиллерийских боеприпасов на фронте, об этом рассказал 24 Каналу Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе. Он отметил, что Украина в среднем за сутки использует около 3 тысяч снарядов, а Россия 7-10 тысяч.

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"Паритет еще не сложился. Нам нужно 7 – 10 тысяч снарядов для равновесия с Россией", – сказал Свитан.

Положительные прогнозы

Военный эксперт привел цифры поставок артиллерийских боеприпасов от европейских партнеров до конца года.

По его мнению, оптимальное число снарядов на 2024 год – 3 миллиона.

Это количество уже заметно, ведь 800 тысяч проплачено и найдено по инициативе президента Чехии Петра Павела. Поляки также присоединились к программе Чехии и пообещали 700 тысяч. Также один из министров страны Балтии заявил о готовности проведения дополнительных переговоров о поставках 700 тысяч снарядов. Примерно 600 тысяч ожидаем и от Евросоюза.

В этом году можно очень не волноваться о боеприпасах. Эти поставки за счет финансирования наших европейских друзей значительно усилят Украину,

– заявил Роман Свитан.

Для использования этих боеприпасов нужны артиллерийские установки.

Мы слышали что несколько десятков Caesar передает Франция. То есть артиллерийские компоненты мы тоже получим,

– подчеркнул Свитан.

Свитан считает, что украинский фронт сейчас больше всего нуждается в самолетах.

Основная задача этого года – получить самолеты и поставить их в строй. Надо пытаться использовать их в полном объеме,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

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