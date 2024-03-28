Значительное усиление: Свитан сказал, почему не стоит волноваться за снаряды в 2024 году
Президент Чехии Петр Павел высказал инициативу закупки 800 тысяч снарядов для Украины за пределами ЕС. Инициативу поддержали и другие европейские государства. Число снарядов, в которых нуждается Украина, достаточно большое.
Украинским военным пока недостаточно артиллерийских боеприпасов на фронте, об этом рассказал 24 Каналу Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе. Он отметил, что Украина в среднем за сутки использует около 3 тысяч снарядов, а Россия 7-10 тысяч.
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"Паритет еще не сложился. Нам нужно 7 – 10 тысяч снарядов для равновесия с Россией", – сказал Свитан.
Положительные прогнозы
Военный эксперт привел цифры поставок артиллерийских боеприпасов от европейских партнеров до конца года.
По его мнению, оптимальное число снарядов на 2024 год – 3 миллиона.
Это количество уже заметно, ведь 800 тысяч проплачено и найдено по инициативе президента Чехии Петра Павела. Поляки также присоединились к программе Чехии и пообещали 700 тысяч. Также один из министров страны Балтии заявил о готовности проведения дополнительных переговоров о поставках 700 тысяч снарядов. Примерно 600 тысяч ожидаем и от Евросоюза.
В этом году можно очень не волноваться о боеприпасах. Эти поставки за счет финансирования наших европейских друзей значительно усилят Украину,
– заявил Роман Свитан.
Для использования этих боеприпасов нужны артиллерийские установки.
Мы слышали что несколько десятков Caesar передает Франция. То есть артиллерийские компоненты мы тоже получим,
– подчеркнул Свитан.
Свитан считает, что украинский фронт сейчас больше всего нуждается в самолетах.
Основная задача этого года – получить самолеты и поставить их в строй. Надо пытаться использовать их в полном объеме,
– отметил полковник ВСУ в запасе.
Европа передаст Украине снаряды: что известно
- Ранее Чехия предложила отправить 800 тысяч снарядов для Украины, но сейчас известно, что количество может быть почти вдвое больше. В середине февраля Петр Павел объявил, что Чехия нашла способ передать Украине примерно 800 тысяч артиллерийских снарядов, включая полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра.
- Президент Польши Анджей Дуда призывает продолжать поставки вооружения Украине. Он верит, что переданные боеприпасы смогут изменить ситуацию на поле боя. Президент Польши отметил, присоединится к инициативе Чехии в закупке снарядов вне ЕС для Украины.
- Германия усиливает военную поддержку, объявила о немедленной поставке 10 тысяч артиллерийских боеприпасов для ВСУ. Об этом заявил генерал Кристиан Фройдинг, подчеркнув, что помощь будет предоставлена в рамках трехэтапного плана.