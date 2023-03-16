Снаряды и вступление в ЕС: чего Украине ждать от Совета ЕС и приезда Гуттериша в Брюссель
Вскоре в Брюсселе состоится Совет ЕС. Там могут окончательно согласовать поставки снарядов в Украину.
Перед заседанием Совета ЕС 24 – 25 марта в Брюсселе, 21 марта соберется Совет по общим вопросам ЕС. О чем будут договариваться министры европейских дел, рассказывает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя со ссылкой на дипломата ЕС.
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Во время переговоров будут говорить о задачах Украины перед вступлением в ЕС
Главной темой заседания будет подготовка к заседанию Совета ЕС. По словам еврочиновника, 21 марта в Брюссель приедет вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина. С ней у министров запланирован обед.
Чиновники обсудят точку зрения украинского правительства по поводу задач, которые необходимы, чтобы делать дальнейшие шаги на пути Украины к переговорам о вступлении в ЕС. Дипломат возразил, что во время этой встречи Еврокомиссия даст свою оценку выполнению рекомендаций Украиной. Оценка будет представлена позже и предоставлена не только Украине, но и Молдове и Грузии.
Кроме того, на заседание Совета по общим вопросам приедет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. На повестке дня будет вопрос вокруг Черноморской зерновой инициативы и темы, связанные с Украиной, также будут обсуждаться.
Поставки снарядов от ЕС в Украину могут быть согласованы до заседания Совета
На условиях анонимности европейский дипломат рассказал 24 Каналу, что обсуждения по поставкам боеприпасов в Украину будут проходить еще до совещания Совета. В настоящее время президент Совета ЕС стремится достичь соглашения, и тогда это может быть политически подтверждено главами МИД и обороны во время заседания в понедельник 20 марта. Однако вопрос поставки боеприпасов может обсуждаться и во время заседания Совета ЕС.
Премьер-министр Эстонии, которая занималась этим вопросом во время прошлого заседания Совета Европейского союза, так или иначе вернется к этой теме. Но мы надеемся согласовать решение до того времени,
– сказал дипломат на условиях анонимности.
Эстония лоббирует поставки снарядов Украине
- Эстония предлагает странам-членам ЕС выделить 4 миллиарда для совместной закупки 1 миллиона боеприпасов украинской армии. Таллин настаивает на том, что это необходимо для отражения российского наступления и контрнаступления ВСУ. В официальном документе отмечается, что инициативу нужно реализовать как можно быстрее, ведь цена любого промедления очень высока и ежедневно растет.
- Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью для 24 Канала подчеркнул, что Эстония уже предложила передать минимум 1 миллион снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, и продолжает давить на союзников, чтобы они сделали то же самое.
- Он также отметил, что помощь от западных партнеров может быть в 10 раз больше, чем сейчас. Стоит добавить, что сама Эстония является крупнейшим донором военной помощи Украине.