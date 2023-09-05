Защита от "Шахедов" и не только: какие возможности новых боеприпасов к установке Gepard
В Министерстве обороны Германии объявили, что передали Украине боеприпасы для зенитной установки Gepard нового производства. Это первая партия, произведённая на заводе в Германии.
Украине было очень важно получить эти снаряды, ведь САУ Gepard в Украине были, но боеприпасов к ним не хватало. О возможностях снарядов 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.
Читайте также В Бундестаге назвали единственного человека, блокирующего поставки ракет Taurus Украине
Какая особенность снарядов
В оборонном ведомстве Германии сообщили, что строительство линии по производству боеприпасов было успешным. Благодаря этому стало возможным первые поставки пятизначного количества снарядов Украины.
В этом контексте следует объяснить, что снаряды не взяты из запасов, а являются боеприпасами нового производства.
Их используют в частности для того, чтобы отбивать атаки "Шахедов". Будем надеяться, что в этом вопросе мы не будем чувствовать снарядный голод. Тем более помним, как сложна была сага переправки именно этого типа боеприпасов,
– заметил Денис Попович.
Дело в том, что эти снаряды Германия раньше не производила: они были в Швейцарии, не желавшей их предоставлять Украине из-за нейтральности.
К слову, министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину в тех сферах, которые являются "ее сильными сторонами". Речь идет об артиллерии, боеприпасах и наземной противовоздушной обороне.
Денис Попович о новых боеприпасах для Gepard: смотреть видео
Военная помощь для Украины: последние новости
- Бельгия предоставит Украине ракеты земля – воздух Sea Sparrow, которые выкупили у Германии. Заметим, что раньше они использовались на немецких фрегатах типа "Бремен". Ракеты Sea Sparrow используют пассивную головку самонаведения. Это означает, что для их использования необходима система радиолокационного целеуказания для ракеты. Помимо ракет, Бельгия планирует предоставить Украине технику в 150 миллионов евро.
- Также недавно стало известно, что Украина будет передана антидроновые системы Slinger. Они позволяют сбивать и дроны типа "Шахед", и вертолеты. Системы оснащены тепловизорами и ночными прицелами. Пока неизвестно, какое количество планируют предоставить.
- Не перестает поддерживать Украину в военном плане и Соединенные Штаты. По данным издания Reuters, США могут передать Украине снаряды с обедненным ураном. Они могут легко пробивать любую броню и эффективно уничтожать танки соответственно. Однако добавим, что официального решения об этом еще не было.