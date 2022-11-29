Генштаб показал боеприпасы калибра 152 миллиметра, которые серийно производит Укроборонпром

Укроборонпром запустил производство боеприпасов калибра 152 миллиметра. Украинские защитники уже получили часть снарядов.

Так, в Генштабе ВСУ показали артиллерийские боеприпасы калибра 152 миллиметра серийного производства Укроборонпрома. Соответствующее фото обнародовали в соцсетях.

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На кадрах сразу четыре снаряда, изготовленные Укроборонпромом. На каждом из них символическая подпись. В частности:

за Гостомель и "Мрію",

за Балаклею и Изюм,

за Харьков и Львов,

от команды Укроборонпрома.

Вместе победим,

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.



Боеприпасы калибра 152 миллиметра, изготовленные на Укроборонпроме / Фото Генштаба ВСУ

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Кратко, что известно о производстве украинских боеприпасов

4 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украине наладили производство боеприпасов калибром 152 миллиметра. Новые артиллерийские снаряды уже прошли необходимые испытания.

Впоследствии 21 ноября в Укроборонпроме отметили, что эти 152 миллиметра украинской ярости совсем скоро будут по всей линии фронта. Так что оккупанты будут "ловить приветы".

Недавно серийный боеприпас украинского производства показала парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра).

Заметим, что снаряды калибром 152 миллиметра предназначены для артиллерийских систем. В Укроборонпроме отметили, что боеприпасы уже не первый месяц их производят по технологии НАТО. Снаряды помогут снизить зависимость нашей артиллерии от поставок из-за границы.

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