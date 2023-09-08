Вместе с Abrams: в Пентагоне ответили, когда снаряды с обедненным ураном будут в Украине

Уже этой осенью украинские воины получат снаряды с обедненным ураном. США предоставят их одновременно с танками Abrams.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона. Сабрина Сингх отметила, что это противотанковые снаряды, которые будут эффективно использоваться на поле боя.

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​Снаряды прибудут уже осенью

Представительница Пентагона подчеркнула, что многие военные во всем мире используют обедненный уран. Эти снаряды предназначены для пробивания танков.

Кстати, в Пентагоне уверены, что это будут самые эффективные снаряды для противодействия российским танкам. Их будут использовать для Abrams. Снаряды с обедненным ураном помогут Силам обороны защитить свою территорию.

Я бы позволила украинцам объявить, когда эти снаряды прибудут. Мы ожидаем, что танки прибудут в Украину где-то осенью, но не могу сказать больше конкретики,

– заявила Сингх.

Обратите внимание! Заместитель пресс-секретаря Пентагона опровергла заявления российских официальных лиц о якобы "опасности" этих снарядов для здоровья. Указала, нет доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак.

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что не было увеличения случаев лейкемии или других видов рака, которые были установлены после какого-либо влияния урана. Даже МАГАТЭ однозначно заявило, что нет никакой доказанной связи между влиянием обедненного урана и увеличением рака.

Заметим, что снаряды с обедненным снарядом США предоставят Украине впервые. Они вошли в новый пакет военной помощи, который Пентагон объявил 6 сентября.

Главные характеристики танков Abrams / Инфографика 24 Канала

Украина может получить первые 10 Abrams уже в сентябре