Вместе с Abrams: в Пентагоне ответили, когда снаряды с обедненным ураном будут в Украине
Источник:Минобороны США
Уже этой осенью украинские воины получат снаряды с обедненным ураном. США предоставят их одновременно с танками Abrams.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона. Сабрина Сингх отметила, что это противотанковые снаряды, которые будут эффективно использоваться на поле боя.
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Снаряды прибудут уже осенью
Представительница Пентагона подчеркнула, что многие военные во всем мире используют обедненный уран. Эти снаряды предназначены для пробивания танков.
Кстати, в Пентагоне уверены, что это будут самые эффективные снаряды для противодействия российским танкам. Их будут использовать для Abrams. Снаряды с обедненным ураном помогут Силам обороны защитить свою территорию.
Я бы позволила украинцам объявить, когда эти снаряды прибудут. Мы ожидаем, что танки прибудут в Украину где-то осенью, но не могу сказать больше конкретики,
– заявила Сингх.
Обратите внимание! Заместитель пресс-секретаря Пентагона опровергла заявления российских официальных лиц о якобы "опасности" этих снарядов для здоровья. Указала, нет доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак.
Всемирная организация здравоохранения сообщала, что не было увеличения случаев лейкемии или других видов рака, которые были установлены после какого-либо влияния урана. Даже МАГАТЭ однозначно заявило, что нет никакой доказанной связи между влиянием обедненного урана и увеличением рака.
Заметим, что снаряды с обедненным снарядом США предоставят Украине впервые. Они вошли в новый пакет военной помощи, который Пентагон объявил 6 сентября.
Украина может получить первые 10 Abrams уже в сентябре
- В начале месяца влиятельное издание Politico со ссылкой на собственные источники в Минобороны США сообщило, что первые 10 "Абрамс" наше государство может получить уже в середине сентября 2023.
- Полковник Мартин О'Доннелл сообщил, что около 200 украинцев прошли практику на обучающих танках на полигонах армии США в Германии. Недавно солдаты завершили один из последних этапов программы – общевойсковое обучение батальонов на полигоне Хоэнфельс.
- Заметим, что всего США предоставит 31 такой танк.
- Кстати, еще в мае глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит Abrams в начале осени. К этому времени завершатся программы тренировки военных.