СНБО наложил санкции на создателей фейкового "сайта президента Украины" из России

Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции на создателей фейкового "сайта президента Украины". Их учреждение расположено на территории России.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга. Под прикрытием президентского ресурса злоумышленники распространяли вредоносное программное обеспечение.

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Что известно о дубляже сайта президента

Государственная служба специальной связи и защиты информации 13 июля заблокировала фейковый сайт. Вредоносное программное обеспечение было предназначено для поиска и эксфильтрации документов.

Было принято решение касательно того учреждения, расположенного на территории России, что создало дубляж сайта президента Украины. Мы сегодня на заседании Совета безопасности и обороны на него наложили санкции,

– заявил Данилов.

За последние полгода произошло более 1,1 миллиона атак на государственные информационные ресурсы.

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