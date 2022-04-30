В СНБО предупредили о провокациях оккупантов во время поминальных дней в Украине
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российские военные могут проводить новые провокации во время поминальных дней в Украине. Украинцев предупреждают не пренебрегать тревогами, поскольку существует риск ракетных ударов.
Украинцам советуют воздержаться от массовых скоплений
О возможных провокациях оккупантов предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Там напомнили, что российские военные не прекращали обстрелы даже на Пасху и наносили ракетные удары.
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Из-за возможных провокаций со стороны российской армии в поминальные дни украинцам рекомендуют:
- воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и кладбищах;
- в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в бомбоубежище или укрытие.
Что такое Радоница
У украинцев Радоница – это вторая неделя после Пасхи, которая является поминальной за умершими родственниками.
В этом году Радоница приходится на 3 мая, однако украинцы чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни.
Поэтому проводы в разных уголках Украины будут проходить с 30 апреля.
Россияне обстреливают Украину, несмотря на религиозные праздники
- Российские власти отказались от прекращения огня на период пасхальных праздников. В субботу, 23 апреля, войска агрессора обстреляли ракетами многоэтажку в Одессе.
- Кроме того, на Пасху российские оккупанты обстреляли Изюмский район в Харьковской области. Вместе с тем пасхальная ночь была беспокойной в нескольких регионах Украины.
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