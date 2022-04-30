В СНБО предупредили о провокациях оккупантов во время поминальных дней в Украине

Российские военные могут проводить новые провокации во время поминальных дней в Украине. Украинцев предупреждают не пренебрегать тревогами, поскольку существует риск ракетных ударов.

Украинцам советуют воздержаться от массовых скоплений

О возможных провокациях оккупантов предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Там напомнили, что российские военные не прекращали обстрелы даже на Пасху и наносили ракетные удары.

Кстати Должна быть просто ликвидирована с территории Украины, – Данилов о русской церкви

Из-за возможных провокаций со стороны российской армии в поминальные дни украинцам рекомендуют:

воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и кладбищах;

в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в бомбоубежище или укрытие.

Что такое Радоница

У украинцев Радоница – это вторая неделя после Пасхи, которая является поминальной за умершими родственниками.

В этом году Радоница приходится на 3 мая, однако украинцы чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни.

Поэтому проводы в разных уголках Украины будут проходить с 30 апреля.

Россияне обстреливают Украину, несмотря на религиозные праздники

Российские власти отказались от прекращения огня на период пасхальных праздников. В субботу, 23 апреля, войска агрессора обстреляли ракетами многоэтажку в Одессе.

Кроме того, на Пасху российские оккупанты обстреляли Изюмский район в Харьковской области. Вместе с тем пасхальная ночь была беспокойной в нескольких регионах Украины.

Достойно внимания – рашисты перешли к мягкой пропаганде: журналист Bihus.Info объяснил, как она работает: смотрите видео