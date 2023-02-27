Зеленский ввел санкции против членов МОК от России и причастных к ЧВК "Вагнера"
Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против российских оккупантов. Ограничения получили сотни физических и юридических лиц.
Указы о санкциях опубликовали на сайте Офиса Президента. Они предусматривают блокировку активов, препятствие для выведения капиталов, запрет на въезд и т.д.
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В частности, указ № 114 предусматривает санкции против президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова, олимпийской чемпионки и члена Международного олимпийского комитета Елены Исинбаевой, кавалера и почетного члена МОК Александра Попова, президента Федерации тенниса России и члена МОК Шамиля Тарпищева.
Другие указы
В документе №115 говорится, что санкции наложили на 109 физических и семь юридических лиц из России. Среди них есть "Русский красный крест". Кроме этого, указ №116 вводит ограничения против 164 физических и 85 юридических лиц, причастных к руководству оккупантов.
Среди подсанкционного списка из указа №116 есть дочери главы вагнеровцев Евгения Пригожина – Вероника и Полина. Кроме этого, в списке есть Екатерина Пригожина. Также ограничения наложили на бизнес-партнершу Пригожина Екатерину Росликову и Дмитрия Уткина – основателя ЧВК "Вагнера". У Уткина также совместный ресторанный бизнес с руководителем вагнеровцев.
Санкции против России: последние новости
- Евросоюз 25 февраля принял десятый пакет санкций против России. Он помешает врагу обходить предыдущие ограничения.
- Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ограничения будут касаться как самой страны-агрессорки, так и ряда физических и юридических лиц.
- Если быть более конкретными, под санкции попали 121 физическое и юридическое лицо; введены новые ограничения на импорт и экспорт; запрещены российские пропагандистские СМИ.
- В частности, под санкции попали те, "кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 000 украинских детей".
- Дополнительные санкции в ЕС ввели против Пригожина и вагнеровцев. Они отметили, что они несут угрозу международной безопасности.
- Новые ограничения против окупантов ввели в США. В подсанкционный список вошли 50 высокопоставленных чиновников.