СНБО принял решение о запрете переводить медиков в пехоту
В Украине запретят переводить людей с медицинским образованием в пехоту. Для этого на период военного положения разработают дополнительную нормативно-правовую базу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ Владимира Зеленского на сайте Офиса Президента.
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Что известно о решении СНБО
Владимир Зеленский указом от 5 декабря 2024 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период", согласно которому Кабинету Министров дали ряд поручений.
Теперь правительство должно разработать дополнительное нормативно-правовое урегулирование "установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медобразованием на должности военной службы, которые непосредственно не связаны с медицинской практикой (службой)".
Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины,
– говорится в указе.
В то же время, правила не будут касаться в случае назначения, которое будут осуществлять по собственному желанию человека.
Напомним, что незадолго до этого несколько украинских нардепов сообщали, что военных медиков начали переводить в пехоту, в частности, об этом сообщили Алексей Гончаренко и Анна Скороход, возмущаясь, что людей, спасающих жизнь нашим военным, переводят в штурмовики.