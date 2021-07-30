Украина может ввести новые санкции против режима Лукашенко: когда это произойдет
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
СНБО рассмотрит возможность введения новых санкций против Беларуси. Не исключено, что Украина может присоединиться к соответствующему решению Европейского Союза.
Как рассказал нардеп Алексей Гончаренко, об этом говорится в ответе главы Офиса Президента Андрея Ермака.
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Вопрос введения санкции против режима Лукашенко могут рассмотреть на выездном заседании СНБО, который состоится 30 июля.
Санкции против Беларуси
- 24 июня Европейский совет ввел новые ограничительные меры против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.
- Они включают запрет на белорусские нефтепродукты и калийную продукцию, кредиты, размещение ценных бумаг и страхование для белорусского режима, а также табак и табачные изделия.
Ранее ЕС, США, Великобритания и Канада ввели санкции против 78 физических и 8 юридических лиц, тесно связанных с режимом Лукашенко. Среди них, например, российский миллиардер Михаил Гуцериев и автомобильные заводы "МАЗ" и "БелАЗ".
Что стало поводом для введения санкций против Беларуси
В Евросоюзе объяснили, что вынуждены вводить новые ограничения из-за жестоких репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. Кроме того, это – реакция на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и связанные с этим задержания журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.
Добавим, что самолет с оппозиционным журналистом на борту экстренно посадили в Минске. Оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что посадка самолета – это ничто иное, как операция спецслужб для того, чтобы задержать активиста Протасевича.