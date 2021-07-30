Украина может ввести новые санкции против режима Лукашенко: когда это произойдет

СНБО рассмотрит возможность введения новых санкций против Беларуси. Не исключено, что Украина может присоединиться к соответствующему решению Европейского Союза.

Как рассказал нардеп Алексей Гончаренко, об этом говорится в ответе главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Важно Новый удар по режиму Лукашенко: СМИ пишут, что США готовят новые санкции

Вопрос введения санкции против режима Лукашенко могут рассмотреть на выездном заседании СНБО, который состоится 30 июля.

Санкции против Беларуси

24 июня Европейский совет ввел новые ограничительные меры против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Они включают запрет на белорусские нефтепродукты и калийную продукцию, кредиты, размещение ценных бумаг и страхование для белорусского режима, а также табак и табачные изделия.

Ранее ЕС, США, Великобритания и Канада ввели санкции против 78 физических и 8 юридических лиц, тесно связанных с режимом Лукашенко. Среди них, например, российский миллиардер Михаил Гуцериев и автомобильные заводы "МАЗ" и "БелАЗ".

Что стало поводом для введения санкций против Беларуси

В Евросоюзе объяснили, что вынуждены вводить новые ограничения из-за жестоких репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. Кроме того, это – реакция на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и связанные с этим задержания журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Добавим, что самолет с оппозиционным журналистом на борту экстренно посадили в Минске. Оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что посадка самолета – это ничто иное, как операция спецслужб для того, чтобы задержать активиста Протасевича.