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Здесь больше СНБО собрался на последнее заседание в 2021 году: о ситуации на границах, санкциях и Омикрон

Последнее в году заседание СНБО

Источник: 24 канал

На 30 декабря президент Зеленский созвал последнее в 2021 году заседание СНБО. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, поднимали вопросы ситуации на границах, санкций, энергетической безопасности, антиолигархического закона и распространения Омикрона.

Большой угрозы пока нет, – Данилов о ситуации на границах

Данилов отметил, что Украина внимательно следит за тем, что происходит вблизи ее восточной границы. Действительно, фиксируют некоторое увеличение количества российских военных, однако по состоянию на сегодня – большой угрозы нет.

Если для определенной части западного общества – это была новость, что у нас война, что у нас продолжается военная агрессия с российской стороны, то для нас с февраля 2014 года есть вещи, которые являются, к большому сожалению, ежедневными,

– пояснил Данилов.

Когда могут появиться первые фамилии в реестре олигархов

Относительно того, как реализуют закон об олигархах, доложил глава Минюста Денис Малюська. Секретарь СНБО отметил, что первые фамилии в реестре уже могут появиться 20 – 25 мая. Их представят на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

К теме Когда первые фамилии внесут в реестр олигархов: Данилов назвал даты

Омикрон может значительно распространиться в феврале

Одной из топ-тем стало распространение нового штамма коронавируса – Омикрон в Украине, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Президент Зеленский отметил важность вакцинации, ведь активно распространяться в Украине Омикрон может уже в феврале.

Какие темы еще обсудили на заседании:

реализацию санкций против контрабандистов;

санкции против причастных к сооружению Керченского моста;

ситуацию на границах Беларуси, Литвы и Польши;

энергетическую безопасность в Украине;

создание комиссии по проверке поставок продуктов и оружия;

вопросы военного обеспечения.

Смотрите брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО:

ОАСК открыл производство по требованию Януковича

Источник: телеграм-канал Ольги Совгири

Скандальный Окружной админсуд Киева открыл производство по требованию Виктора Януковича. Президент-беглец имеет претензии к Верховной Раде Украины. Заседание назначили на 16 февраля 2022 года.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины,

– рассказала нардеп Ольга Совгиря.

Янукович хочет доказать, что украинский парламент не имел права отстранять его от должности президента. Ранее Совгиря сообщала, что такой иск должен рассматривать не ОАСК, а Верховный Суд.

Что известно об иске Виктора Януковича В ОАСК бывший президент обратился еще в ноябре 2021 года. Он пожаловался на "несправедливое отстранение его от обязанностей главы государства". Адресом для переписки с истцом по делу указан Ростов-на-Дону, Россия.

Тем временем Швейцария продолжила замораживание активов Януковича

Увеличилось число жертв пожара в Косово

Источник: "Галицкий корреспондент"

В областной клинике Ивано-Франковска умерла 46-летняя санитарка реанимации Косовской районной больницы. Женщина получила более 90% ожогов тела во время пожара, который произошел вечером 28 декабря.

В этой больнице находится также пострадавший врач-реаниматолог, однако его жизни ничего не угрожает. Еще одну сотрудницу медучреждения – 59-летнюю медсестру – доставили в Киев. Ее состояние тяжелое, у нее 60% ожогов.

Обратите внимание! Жертвами смертельного пожара стали четыре человека – трое погибли во время трагедии. Еще один мужчина в этот день умер в медучреждении от коронавируса.

Актуально После трагедии в Косове спасатели хотят ввести дополнительные средства защиты в медучреждениях

Коротко о трагедии в Косовской районной больнице:

Пожар вспыхнул вечером 28 декабря в палате реанимационного отделения на 1 этаже 4-этажного здания.

По предварительной информации, причиной стала заупокойная свеча, которую поставили в палате, где было 5 кислородных концентраторов.

Прокуратура открыла уголовное производство, проводят досудебное расследование.

В США мужчина хотел убить Байдена, Обаму и Цукерберга

Источник: NBC News

Полиция США задержала вооруженного мужчину, планировавшего убийство известных американцев. Среди своих потенциальных жертв злоумышленник назвал Джо Байдена, Барака Обаму и Марка Цукерберга.

Задержали 25-летнего работника продуктового магазина Куачуа Бриллиона Сюна в Айове. Сам мужчина родом из Калифорнии. В его автомобиле Mercedes нашли винтовку AR-15, боеприпасы, бронежилеты и аптечки. Ехал нападавший прямо к Белому дому.

Интересно! Известных американцев мужчина назвал "злыми демонами". От своих намерений он не отказался и говорит, как только освободится, направится снова к Белому дому.