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Тут більше РНБО зібралася на останнє засідання у 2021 році: про ситуацію на кордонах, санкції та Омікрон

Останнє у році засідання РНБО

Джерело: 24 канал

На 30 грудня президент Зеленський скликав останнє у 2021 році засідання РНБО. За словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони, підіймали питання ситуації на кордонах, санкцій, енергетичної безпеки, антиолігархічного закону та поширення Омікрону.

Великої загрози наразі немає, – Данілов про ситуацію на кордонах

Данілов зауважив, що Україна уважно стежить за тим, що відбувається поблизу її східного кордону. Справді, фіксують деяке збільшення кількості російських військових, проте станом на сьогодні – великої загрози немає.

Якщо для певної частини західного суспільства – це була новина, що в нас є війна, що в нас триває військова агресія з російського боку, то для нас з лютого 2014 року є речі, які є, на превеликий жаль, щоденні,

– пояснив Данілов.

Коли можуть з'явитись перші прізвища у реєстру олігархів

Щодо того, як реалізовують закон про олігархів, доповів голова Мін'юсту Денис Малюська. Секретар РНБО зазначив, що перші прізвища у реєстрі вже можуть з'явитись 20 – 25 травня. Їх представлять під час засідання Ради нацбезпеки та оборони.

До теми Коли перші прізвища внесуть до реєстру олігархів: Данілов назвав дати

Омікрон може значно поширитись в лютому

Однією з топ-тем стало поширення нового штаму коронавірусу – Омікрон в Україні, про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Президент Зеленський наголосив на важливості вакцинації, адже активно поширюватись в Україні Омікрон може вже у лютому.

Які теми ще обговорили на засіданні:

реалізацію санкцій проти контрабандистів;

санкції проти причетних до спорудження Керченського мосту;

ситуацію на кордонах Білорусі, Литви та Польщі;

енергетичну безпеку в Україні;

створення комісії щодо перевірки поставок продуктів та зброї армії;

питання військового забезпечення.

Дивіться брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО:

ОАСК відкрив провадження на вимогу Януковича

Джерело: телеграм-канал Ольги Совгирі

Скандальний Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження на вимогу Віктора Януковича. Президент-втікач має претензії до Верховної Ради України. Засідання призначили на 16 лютого 2022 року.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України,

– розповіла нардепка Ольга Совгиря.

Янукович хоче довести, що український парламент не мав права усувати його з посади президента. Раніше Совгиря повідомляла, що такий позов має розглядати не ОАСК, а Верховний Суд.

Що відомо про позов Віктора Януковича До ОАСК колишній президент звернувся ще у листопаді 2021 року. Він поскаржився на "несправедливе усунення його від обов'язків глави держави". Адресою для листування з позивачем у справі вказаний Ростов-на-Дону, Росія.

Тим часом Швейцарія продовжила замороження активів Януковича

Збільшилась кількість жертв пожежі у Косові

Джерело: "Галицький кореспондент"

В обласній клініці Івано-Франківська померла 46-річна санітарка реанімації Косівської районної лікарні. Жінка отримала понад 90% опіків тіла під час пожежі, яка сталась ввечері 28 грудня.

У цій лікарні перебуває ще постраждалий лікар-реаніматолог, проте його життю нічого не загрожує. Ще одні співробітницю медзакладу – 59-річну медсестру доправили до Києва. ЇЇ стан важкий, у неї – 60% опіків.

Зверніть увагу! Жертвами смертельної пожежі стали четверо людей – троє загинули під час трагедії. Ще один чоловік у цей день помер у медзакладі від коронавірусу.

Актуально Після трагедії у Косові рятувальники хочуть ввести додаткові засоби захисту у медзакладах

Коротко про трагедію у Косівській районній лікарні:

Пожежа спалахнула ввечері 28 грудня у палаті реанімаційного відділення на 1 поверсі 4-поверхової будівлі.

За попередньою інформацією, причиною стала заупокійна свічка, яку поставили у палаті, де було 5 кисневих концентраторів.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження, проводять досудове розслідування.

У США чоловік хотів вбити Байдена, Обаму та Цукерберга

Джерело: NBC News

Поліція США затримала озброєного чоловіка, який планував вбивство відомих американців. Серед своїх потенційних жертв зловмисник назвав Джо Байдена, Барака Обаму та Марка Цукерберга.

Затримали 25-річного працівника продуктового магазину Куачуа Брілліона Сюна в Айові. Сам чоловік родом з Каліфорнії. В його автомобілі Mercedes знайшли гвинтівку AR-15, боєприпаси, бронежилети та аптечки. Їхав нападник прямо до Білого дому.

Цікаво! Відомих американців чоловік назвав "злими демонами". Від своїх намірів він не відмовився і каже, як тільки звільниться, попрямує знову до Білого дому.