В СНБО советовались касательно создания кибервойск: о чем договорились

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел совещание по киберобороне государства. Соответствующее решение 26 августа 2021 года подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно Указу Президента, Кабинет Министров до конца октября 2021 года должен подготовить законопроект о создании в Украине кибервойск. Новое формирование должно подчиняться Министерству обороны.

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Данилов созвал совещание

На совещании обсудили нюансы создания кибервойск. К участию пригласили:

председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя;

гендиректора Директората трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Министерства обороны Украины Сергея Максимова;

заместителя Максимова – Сергея Галушка;

заместителя руководителя Офиса Президента Украины Романа Машовца;

заместителя Секретаря СНБО Украины Сергея Демедюка;

специалистов Аппарата Рады.

Участники высказались относительно объема материально-технических и финансовых ресурсов, которые нужны для обеспечения надлежащего функционирования кибервойск. Проработаны также вопросы комплектования личного состава и их основных задач.

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