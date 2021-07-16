СНБО введет систему мониторинга за деятельностью олигархов

В Украине появится система мониторинга за деятельностью олигархов. СНБО поручил подготовить соответствующий проект до 7 сентября.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил 16 июля во время брифинга. Он заверил, что эта система будет понятной.

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Соответствующее поручение получили аппарат и члены СНБО, Антимонопольный комитет, Служба безопасности Украины и все органы центральной исполнительной власти.

Все будет понятно – в отношении чего будет применим этот мониторинг, что эта система будет мониторить,

– отметил Данилов.

И добавил, что проект планируют подготовить уже к началу открытия новой сессии Верховной Рады. Это означает, что ее должны представить до 7 сентября. "В аппарате СНБО эта работа продолжалась уже в течение определенного периода времени. Надо понимать, что сейчас будут приобщаться другие органы и службы к этой работе. Это будет совместная система мониторинга", – объяснил секретарь СНБО.

Рада предварительно поддержала законопроект об олигархах

В начале июля нардепы поддержали в первом чтении законопроект об олигархах, инициированный Зеленским. Перед этим профильный комитет рекомендовал его принять.

Зеленский сразу отреагировал на это голосование. "Олигархи – это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами", – подчеркнул глава государства.

Украинцы пессимистично настроены относительно президентского законопроекта. Согласно опросу, проведенному КМИС, 56,4% граждан считают, что он не будет действенным.