СНБО введет военное положение, – Данилов

Президент Владимир Зеленский в ночь на 24 февраля созвал Совет национальной безопасности и обороны. Он в ближайшее время должен ввести военное положение.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии журналистам. Предварительно, военное положение могут ввести на всей территории Украины.

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Что стоит знать о военном положении

Отметим, что введение происходит в несколько этапов:

Совет национальной безопасности и обороны Украины подает предложение о введении военного положения президенту. Президент издает указ о введении военного положения. Верховная Рада собирается на заседание по утверждению указа президента. После утверждения указ подлежит немедленному оглашению через средства массовой информации или обнародованию иным способом.

Что такое военное положение Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Военное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека.

Что этому предшествовало: главное