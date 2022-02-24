СНБО введет военное положение, – Данилов
24 февраля 2022 , 06:18Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
Президент Владимир Зеленский в ночь на 24 февраля созвал Совет национальной безопасности и обороны. Он в ближайшее время должен ввести военное положение.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии журналистам. Предварительно, военное положение могут ввести на всей территории Украины.
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Что стоит знать о военном положении
Отметим, что введение происходит в несколько этапов:
- Совет национальной безопасности и обороны Украины подает предложение о введении военного положения президенту.
- Президент издает указ о введении военного положения.
- Верховная Рада собирается на заседание по утверждению указа президента.
- После утверждения указ подлежит немедленному оглашению через средства массовой информации или обнародованию иным способом.
Что такое военное положениеВоенное положение – это особый правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Военное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека.
Что этому предшествовало: главное
- Владимир Путин подписал указ о признании псевдореспублик на Донбассе. Впоследствии глава Кремля внес в Совет федераций закон о разрешении использовать вооруженные силы России на территории другого государства. В Совете федераций, конечно, единогласно, это поддержали.
- В ночь на 24 февраля в ряде украинских городов раздались мощные выстрелы. О них сообщают жители Киева, Харькова, Черниговской области, Одессы.
- Украина официально закрыла небо для гражданских самолетов.