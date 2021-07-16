СНБО ввел санкции против 9 украинцев, против которых уже действуют ограничения США
Источник:24 канал
Совет нацбезопасности и обороны во время заседания 16 июля рассмотрел вопрос введения санкций против украинцев. Речь идет о людях, которые ранее оказались в санкционном списке США.
Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, участники заседания заслушали отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля и ознакомились со списком лиц от СБУ.
Важно СНБО снова собрался на заседание: какие решения приняли
Данилов не обнародовал список украинцев, которые оказались под санкциями, но заявил, что в нем нет ни Игоря Коломойского, ни Андрея Деркача, ни Александра Дубинского.
Сейчас у меня нет этого списка. Это не является какой-то тайной, вы все увидите. Вы знаете, что мы всегда охотно делимся той информацией, которая у нас есть,
– отметил Данилов.
Ранее он заявлял, что под санкциями Министерства финансов и Государственного департамента США находятся 134 гражданина Украины. Во время заседания СНБО Службе безопасности Украины, Кабинету Министров и Службе внешней разведки дали поручение проверить информацию по каждому гражданину, на основании чего они оказались в санкционном списке.
Секретарь СНБО также пояснил, что на следующих заседаниях СНБО планируют заслушать отчет правоохранителей в отношении упомянутых граждан.
Какие еще вопросы затронули на заседании
Всего во время заседания 16 июля члены СНБО рассмотрели 6 вопросов. Среди них:
- Защита государственных границ. К этому вопросу планируют вернуться через 2 недели.
- Гражданство других стран. В декларациях появится графа о гражданстве других стран, которую надо будет заполнять всем, в том числе и олигархам.
- Контроль полезных ископаемых для экономики и боеспособности. СНБО предлагает более тщательную выдачу лицензий.
- Допуск в 2021 году войск иностранных государств. Ожидается приезд партнеров на 30-летие независимости.
- Система мониторинга за деятельностью олигархов. СНБО поручил подготовить соответствующий проект до 7 сентября.
- Усиление карантинных мероприятий из-за распространения штаммов Дельта и Лямбда.