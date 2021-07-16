СНБО ввел санкции против 9 украинцев, против которых уже действуют ограничения США

16 июля 2021 , 18:37
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Источник:

24 канал

Совет нацбезопасности и обороны во время заседания 16 июля рассмотрел вопрос введения санкций против украинцев. Речь идет о людях, которые ранее оказались в санкционном списке США.

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, участники заседания заслушали отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля и ознакомились со списком лиц от СБУ.

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Данилов не обнародовал список украинцев, которые оказались под санкциями, но заявил, что в нем нет ни Игоря Коломойского, ни Андрея Деркача, ни Александра Дубинского.

Сейчас у меня нет этого списка. Это не является какой-то тайной, вы все увидите. Вы знаете, что мы всегда охотно делимся той информацией, которая у нас есть,
– отметил Данилов.

Ранее он заявлял, что под санкциями Министерства финансов и Государственного департамента США находятся 134 гражданина Украины. Во время заседания СНБО Службе безопасности Украины, Кабинету Министров и Службе внешней разведки дали поручение проверить информацию по каждому гражданину, на основании чего они оказались в санкционном списке.

Секретарь СНБО также пояснил, что на следующих заседаниях СНБО планируют заслушать отчет правоохранителей в отношении упомянутых граждан.

Какие еще вопросы затронули на заседании

Всего во время заседания 16 июля члены СНБО рассмотрели 6 вопросов. Среди них:

  • Защита государственных границ. К этому вопросу планируют вернуться через 2 недели.
  • Гражданство других стран. В декларациях появится графа о гражданстве других стран, которую надо будет заполнять всем, в том числе и олигархам.
  • Контроль полезных ископаемых для экономики и боеспособности. СНБО предлагает более тщательную выдачу лицензий.
  • Допуск в 2021 году войск иностранных государств. Ожидается приезд партнеров на 30-летие независимости.
  • Система мониторинга за деятельностью олигархов. СНБО поручил подготовить соответствующий проект до 7 сентября.
  • Усиление карантинных мероприятий из-за распространения штаммов Дельта и Лямбда.
Автор: Альона Захарова