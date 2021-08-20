СНБО ввел санкции против лиц, которые преследовали украинцев в оккупированном Крыму

Совет нацбезопасности ввел санкции против лиц, находящихся во временно оккупированном Крыму. Речь идет о так называемых "судьях", которые незаконно судят граждан Украины, а также о генералитете, разведке России и СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Секретарь СНБО заверил, что перечень большой. Об этом он рассказал на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности 20 августа.

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Данилов рассказал о санкциях против лиц, причастных к преследованию украинцев в Крыму

Алексей Данилов рассказал, что по этому вопросу докладывал глава СБУ Иван Баканов. Речь идет о вопросах применения персональных специальных экономических санкций. Всего в вопросе было 7 пунктов.

У решения есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма. Это те "судьи", которые незаконно судят граждан Украины,

– рассказал Данилов.

Он добавил, что это также:

генералитет и службы разведки России;

СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО сообщил, что"перечень достаточно большой" и заверил, что после выхода указа с ним можно будет ознакомиться.

Что известно о санкциях против лиц, причастных к преследованиям в Крыму

20 августа Кабмин принял 2 пакета санкций против 70 российских судей и представителей оккупационной власти.

Кабмин предложил СНБО ввести ограничения минимум на 5 лет.

В первом пакете говорилось о санкциях против 18 российских судей и представителей оккупационной власти. Такое решение приняли из-за преследования общины ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма.

Такое решение приняли из-за преследования общины ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма. Также правительство предлагало ввести санкции против 52 человек, причастных к преследованию населения на территории Крыма. В частности, ограничения предлагают ввести против руководителей структурных подразделений оккупационных администраций, судей, силовиков.

Санкции запретят оккупантам пользоваться своим имуществом, которое находится в Украине, выводить капиталы за пределы государства и участвовать в приватизации и аренде государственного имущества.