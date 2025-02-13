СНБО ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
В СНБО официально подтвердили, что на бывшего президента Украины Петра Порошенко наложили санкции. Также в списке есть Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины.
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Что известно о санкциях СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО в отношении ряда украинских бизнесменов и депутатов.
В список попали:
- лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;
- миллиардер Игорь Коломойский;
- бывший глава "ОПЗЖ" Виктор Медведчук;
- экс-нардеп Константина Жеваго, который фигурирует в деле бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева;
- миллиардер и соучредитель "ПриватБанка" Геннадий Боголюбовв, который покинул Украину.
Санкции включают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на приобретение в собственность земельных участков и тому подобное. Заметим, что эти санкции бессрочные.
Обратите внимание! С полным перечнем санкций, которые наложил СНБО, можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что накануне Петр Порошенко подтвердил введение санкций против него. Он раскритиковал это решение, назвав его "антиконституционным" и "политически мотивированным". Также Порошенко заявил, что к этому якобы причастны команда президента Зеленского, Кабинет Министров и члены СНБО.