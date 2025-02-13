СНБО ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

В СНБО официально подтвердили, что на бывшего президента Украины Петра Порошенко наложили санкции. Также в списке есть Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины.

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Что известно о санкциях СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО в отношении ряда украинских бизнесменов и депутатов.

В список попали:

лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;

миллиардер Игорь Коломойский;

бывший глава "ОПЗЖ" Виктор Медведчук;

экс-нардеп Константина Жеваго, который фигурирует в деле бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева;

миллиардер и соучредитель "ПриватБанка" Геннадий Боголюбовв, который покинул Украину.

Санкции включают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на приобретение в собственность земельных участков и тому подобное. Заметим, что эти санкции бессрочные.

Обратите внимание! С полным перечнем санкций, которые наложил СНБО, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что накануне Петр Порошенко подтвердил введение санкций против него. Он раскритиковал это решение, назвав его "антиконституционным" и "политически мотивированным". Также Порошенко заявил, что к этому якобы причастны команда президента Зеленского, Кабинет Министров и члены СНБО.