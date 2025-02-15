Снег и обледенение затрудняют работу: что происходит на месте удара по ЧАЭС

В ночь на 14 февраля российские оккупанты нанесли циничный удар по укрытию 4 энергоблока Чернобыльской АЭС. Сейчас спасатели продолжают ликвидацию последствий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ГСЧС Андрея Даника во время брифинга возле поврежденного конфайнмента станции.

Смотрите также Российский дрон атаковал укрытие ЧАЭС: есть ли угроза утечки радиации по состоянию на утро

Что происходит возле саркофага ЧАЭС сейчас

Так, по состоянию на 15:00 15 февраля горения утеплителя не наблюдается, верхолазы проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и заполнения пустот огнетушащими веществами.

Работу специалистов ГСЧС осложняет минусовая температура, снег и обледенение конструкции. Спасатели работают непосредственно снаружи защитной конструкции - на высоте более 100 метров,

– указывает Даник.

Постоянно осуществляется мониторинг состояния воздуха. Радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений.

Что происходит на месте попадания по саркофагу ЧАЭС: смотрите видео

Кстати, по словам Зеленского, россияне ударили по саркофагу модифицированным "Шахедом". Его боевая часть несла не менее 50 килограммов взрывчатки.