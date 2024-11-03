Снег и сильный ветер накроют большинство областей Украины, – Укргидрометцентр
Синоптики прогнозируют в понедельник, 4 ноября, мокрый снег. Также из-за мощных порывов ветра объявили штормовое предупреждение.
Синоптики прогнозируют первый уровень опасности, то есть желтый, пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какие области накроет непогода
В Укргидрометцентре объяснили, что:
- умеренный мокрый снег и дождь прогнозируют на Востоке и в северо-восточных областях;
- небольшой дождь – на остальной территории, местами – с мокрым снегом.
4 ноября в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Первый уровень опасности, желтый,
– заявили синоптики.
Они прогнозируют, что ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15 – 20 метров в секунду.
В Украине 4 ноября будет сильный ветер / карта Укргидрометцентра
Днем в Украине 4 ноября будет 4 – 9 градусов тепла, на юге – 8 – 13 градусов. Ночью – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.