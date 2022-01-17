Снег, штормовой ветер и похолодание: украинцев предупредили о непогоде

В Украине во вторник, 18 января, усилятся порывы ветра. Непогода, которая в последние дни сильно донимает украинцев, не планирует останавливаться.

В частности, ветер повредил кровли крыш, а в Киеве установил рекорд скорости в 23 метра в секунду. Синоптики прогнозируют, что будет очередное усиление.

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ГСЧС предупреждает об опасности

О значительной опасности предупредили спасатели. Так как Укргидрометцентр прогнозирует, что порывы ветра будут со скоростью 15 – 20 метров в секунду. При этом объявили I уровень опасности, желтый.

В то же время 17 января днем в Украине порывы ветра фиксируют на уровне 17 – 22 метра в секунду, также I уровень опасности, желтый.

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях порывы сильнее – 25 – 30 метров в секунду. На этой территории объявили II уровень опасности, оранжевый.

Что известно о сильном ветре в Украине

В Киеве 14 января сильный ветер сорвал рекламный щит и отбросил его на автомобиль, разбив лобовое стекло. Тогда на нем образовалась большая "паутина". Никто из прохожих не пострадал, хотя машина стояла возле жилых домов.

Также во Львове вечером 14 января внезапно раздался гром и ударила молния. Очевидцы делились эпическими кадрами. Такой "подарок" среди зимы сильно удивил львовян.

Мощный ветер в Харькове повредил флаг Украины, расположенный на самом высоком флагштоке Европы. Огромное полотнище разорвало на 2 части.

А сильный ветер, который на выходных бушевал в столице, сорвал покрытие с новой спортплощадки на Позняках. Несмотря на то, что площадь спортплощадки довольно большая, ветер полностью сорвал покрытие и швырнул его на металлическое ограждение. В некоторых местах он даже закрутил его в рулоны.

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Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Карпатах и призвали не отправляться на высокогорье. Кое-где в горах густой туман и сильный ветер.