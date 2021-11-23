Снег, туман и заморозки: неутешительный прогноз синоптиков
Источник:Укринформ
В Украине 24 ноября стоит ожидать небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед. Ночью синоптики прогнозируют заморозки.
В то же время, украинские метеорологи сообщают, что по всей территории переменная облачность, в южных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду.
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Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла. На Левобережье и высокогорье Карпат ночью 4-9 градусов мороза, днем около 0,
– отмечают синоптики.
Погода в Украине в течение недели
В Украине 25 – 26 ноября прогнозируют сухую погоду, осадки возможны только на крайнем западе. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов. Днем от 1 до 6 градусов тепла.
В большинстве регионов 27 – 28 ноября не стоит ожидать осадков, лишь кое-где пройдут небольшие дожди. Столбики на термометрах покажут ночью от 0 до 6 градусов, днем до +9 градусов.Обратите внимание! В Украине возможно ухудшение погодных условий, в частности мокрый снег и гололед. Поэтому в патрульной полиции призвали быть осторожнее на дорогах.
Снег в Украине: последние новости
- В Киеве 23 ноября улицы засыпало первым снегом будущей зимы.
- Во Львове также начал падать снег, который не был обильным, однако смог поднять настроение жителям, которые с нетерпением ждут зимы. Снежило в районе Лычаковской, Зеленой и Черновола.
- В Карпатах 20 ноября наблюдали настоящую зиму – на вершине горы Поп Иван выпал метр снега. Видимость составляла всего 50 метров, в то же время там температура опустилась до -5 градусов.