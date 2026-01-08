"Чиновники идут убирать снег": в Ивано-Франковске объявили необычную акцию

В четверг, 8 января, Прикарпатье засыпало снегом. Так, местные власти областного центра будут участвовать в уборке снега.

Об этом проинформировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает 24 Канал.

Какова ситуация с непогодой в Ивано-Франковске?

Как рассказал Марцинкив, в городе за ночь выпало довольно много снега. Снегоочистительная техника работает, однако снегопад не прекращается. Поэтому чиновники будут помогать коммунальщикам бороться с непогодой.

Чиновники идут убирать снег! Насыпало его изрядно, поэтому сейчас в 09:15 после минуты молчания будем помогать коммунальщикам, – написал мэр города.

Техника работает на дорогах Франковска: смотрите видео со страницы Руслана Марцинкива

Он также призвал магазины и другие бизнесы прочистить возле себя и вместе помочь уборщикам.

Отметим, что на 8 января в западных областях Украины прогнозировали сильный снег и метели.

