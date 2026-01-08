"Чиновники идут убирать снег": в Ивано-Франковске объявили необычную акцию
- 8 января, Ивано-Франковск засыпало снегом.
- Мэр города анонсировал подкрепление для коммунальщиков от чиновников.
В четверг, 8 января, Прикарпатье засыпало снегом. Так, местные власти областного центра будут участвовать в уборке снега.
Какова ситуация с непогодой в Ивано-Франковске?
Чиновники идут убирать снег! Насыпало его изрядно, поэтому сейчас в 09:15 после минуты молчания будем помогать коммунальщикам, – написал мэр города.
Техника работает на дорогах Франковска: смотрите видео со страницы Руслана Марцинкива
Зимняя погода вызвала коллапс в Украине и мире: что известно?
Непогода свирепствовала и накануне, 7 января. Мощные осадки добрались, в частности, Прикарпатья, Киева и области, Харьковщины.
Сложная ситуация с движением транспорта сложилась на автодороге Киев – Чоп в пределах Закарпатской и Львовской областей, где снегопад значительно усложнил проезд.
Во многих регионах страны из-за гололеда, снегопадов и тумана местные власти призвали людей быть максимально внимательными, особенно за рулем.
Тем временем арктические воздушные массы вызвали резкое снижение температур в странах Европы – местами до -22°C. Это привело к росту потребления электроэнергии и перебоям в ее поставке.
Интенсивные снегопады и гололед также парализовали транспортное сообщение: сотни авиарейсов были отменены, а автобусные и железнодорожные перевозки работали с существенными задержками.