США накрыла аномальная снежная буря: количество жертв возросло, многие погибли в ДТП

21 декабря в США началась мощная зимняя буря. Из-за мощных снегопадов, сильного снижения температуры и сильного ветра произошло много ДТП.

В СМИ сообщают, что количество жертв и пострадавших выросло. По прогнозам метеорологов, к Рождеству, 25 декабря, буря продолжится, однако немного уменьшится.

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Что известно об ужасных последствиях шторма

Снежная буря, продолжающаяся в США и Канаде, является редким явлением погоды. Синоптики отмечают, что подобные непогоды случаются раз в поколение.

В результате шторма погибли по меньшей мере 28 человек. Число пострадавших также возросло, сообщают СМИ.

О смерти людей сообщали в следующих штатах:

Оклахома,

Кентукки,

Миссури,

Теннесси,

Висконсин,

Канзас,

Небрежность,

Огайо,

Нью-Йорк,

Колорадо;

Мичиганы.

Угроза жизни людей сохраняется. Опасность создают:

Очень низкая температура воздуха. В частности, в некоторых штатах столбики термометра показывали -45 градусов по Цельсию.

Резкий ветер, создающий ледовые массивы и усложняющий передвижение. Заметим, что ранее сообщали о случаях сильного обморожения, вызванного холодным ветром.

Кроме того, из-за гололедицы на дорогах творится настоящий хаос. Многие смерти причинены именно ДТП.



Дефицит операторов снегоочистительных машин замедляет очистку в некоторых штатах / Getty Images

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