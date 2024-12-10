В Украине продолжаются активные дискуссии по снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Есть сообщения, что в Соединенных Штатах Америки, вероятно, настаивают на внедрении такого решения.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что США не важно, каким образом продолжается мобилизация в Украине. Он предположил, если бы те меры, которые сейчас продолжаются в нашем государстве, давали достаточный мобилизационный ресурс, то партнеры не поднимали бы вопрос о снижении возраста призывников.

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Влияние партнеров Украины

Павел Лакийчук отметил, что немало украинских бригад, к сожалению, не укомплектованы полноценно.

Это не боеготовность подразделения не только по натовским нормативам, но и по украинским,

– сказал он.

Нашему государству пока не хватает мобилизационного потенциала. По словам Лакийчука, у европейцев и американцев призывной возраст, в случае войны или локальных конфликтов, составляет от 18 до 50 лет.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что он считает снижение мобилизационного возраста в Украине до 18 лет опасным. Президент подчеркнул, что сейчас мобилизация проводится с 25 лет, а планов по снижению призывного возраста нет.

Вероятно, именно из-за законов на Западе у партнеров возникает вопрос, почему в условиях недостатка личного состава власть не уменьшает возраст мобилизации.

"Такое недоразумение может решаться различными способами. Этот вопрос скорее политический, а не военно-политический", – высказался руководитель программ безопасности Центра глобалистики.