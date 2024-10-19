Нужно ли снижать мобилизационный возраст: ветеран АТО сказал, каков идеальный солдат

Продолжается дискуссия о целесообразности снижения мобилизационного возраста. Говорится о молодежи, которой уже исполнилось 18 лет.

Ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что снижать мобилизационный возраст не стоит. Желающие совершеннолетние, конечно, могут вступать в ряды ВСУ, однако это добровольно.

Смотрите также Кто может получить бронь от мобилизации

"Есть юноши и девушки, которые с 18 лет держат в руках оружие. Честь им и хвала", – сказал он.

Принудительный призыв

Евгений Дикий заметил, что принудительный призыв восемнадцатилетних может оказаться неэффективным, ведь это еще не совсем сознательные и сформированные личности.

Так сложилось, что есть замечательные исключения, но преимущественно поколение, которому от 18 до 20 лет – подростки,

– отметил ветеран АТО.

Он также акцентировал на целесообразности этого вопроса, ведь, по словам Евгения Дикого, если бы была нехватка мужчин 25 – 40 лет, то тема по снижению мобилизационного возраста до 18 – 21 года, однозначно, была бы актуальной.

Обратите внимание! Полковник Игорь Оболенский, командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия", предлагает снизить мобилизационный возраст в Украине до 21 года для повышения эффективности войска. Он считает, что в этом возрасте молодежь более сознательная и готова к вызовам войны, чем в 18 лет. Оболенский также подчеркнул, что опыт этих людей в войне поможет создать профессиональную армию, которая сможет лучше противостоять врагу в будущем.

По мнению ветерана АТО, наиболее боеспособной возрастной категорией являются люди от 25 до 35 лет. Он добавил, что это идеальный солдат, который психологически взрослый и имеет физически здоровое тело.

Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг слухи о давлении США по снижению возраста мобилизации в Украине. Он подчеркнул, что вопрос мобилизации не является предметом обсуждения с партнерами, а Украина действует по закону, который регулирует мобилизационные процессы.