Ветеран антитерористичної операції Євген Дикий розповів 24 Каналу, що знижувати мобілізаційний вік не варто. Охочі повнолітні, звісно, можуть вступати до лав ЗСУ, проте це добровільно.

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"Є юнаки та дівчата, які з 18 років тримають у руках зброю. Честь їм і хвала", – сказав він.

Примусовий призов

Євген Дикий зауважив, що примусовий призов вісімнадцятилітніх може виявитись неефективним, адже це ще не зовсім свідомі та сформовані особистості.

Так склалось, що є чудові винятки, але переважно покоління, якому від 18 до 20 років – підлітки,

– зазначив ветеран АТО.

Він також закцентував на доцільності цього питання, адже, за словами Євгена Дикого, якби була нестача чоловіків 25 – 40 років, то тема щодо зниження мобілізаційного віку до 18 – 21 року, однозначно, була б актуальною.

Зверніть увагу! Полковник Ігор Оболєнський, командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія", пропонує знизити мобілізаційний вік в Україні до 21 року для підвищення ефективності війська. Він вважає, що в цьому віці молодь більш свідома та готова до викликів війни, ніж у 18 років. Оболєнський також підкреслив, що досвід цих людей у війні допоможе створити професійну армію, яка зможе краще протистояти ворогу в майбутньому.

На думку ветерана АТО, найбільш боєздатною віковою категорією є люди від 25 до 35 років. Він додав, що це ідеальний солдат, який психологічно дорослий та має фізично здорове тіло.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров спростував чутки про тиск США щодо зниження віку мобілізації в Україні. Він підкреслив, що питання мобілізації не є предметом обговорення з партнерами, а Україна діє згідно із законом, який регулює мобілізаційні процеси.