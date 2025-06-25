Для Трампа это деликатный вопрос: почему до сих пор не снижен потолок цен на российскую нефть

Владимир Зеленский в выступлении в Гааге 24 июня напомнил, что именно снижение цены на нефть до 30 долларов за баррель станет самым действенным давлением на Россию. Дональд Трамп также подчеркивает необходимость держать цены на нефть на низком уровне, но при этом он не поддерживает антироссийские санкции.

Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему США не настаивает на более жестких экономических ограничениях против России. Также политолог рассказал, в связи с чем для Трампа является неоднозначным вопрос снижения цены на нефть.

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У Трампа может быть негативная реакция

Фесенко отметил, что президент Украины постоянно говорит об усилении санкционного давления на Россию и это позиция нашего государства, которое активно продвигает эту идею, апеллируя, в частности к Дональду Трампу.

Однако президент США пока не готов к адским санкциям против России именно на нефтяном рынке. А конкретно к снижению цен на нефть до 30 долларов за баррель. Поэтому, наверное, Зеленский просит больше, чтобы подтолкнуть Запад к хотя бы какому-то промежуточному решению,

– предположил политолог.

Сейчас не удается снизить верхний потолок цены в рамках санкционных пакетов западных стран с 60 до 45 долларов. Этому мешает позиция по меньшей мере двух европейских стран – Венгрии и Словакии. Возможно, по его мнению, они торгуются, и в конце концов удастся их убедить, что низкая цена на нефть и для них будет выгодной.

Что касается Трампа, то он сам и часть его администрации, к которой он, видимо, прислушивается, сейчас не хотят усиливать санкционное давление на Россию, чтобы не портить отношений с Владимиром Путиным. Вероятно у Трампа еще сохраняется определенное доверие к главе Кремля, и этот психологический барьер президенту США надо преодолеть,

– подчеркнул он.

В то же время Белый дом с одной стороны заинтересован в снижении цены на нефть, потому что один из критериев благосостояния американцев и оптимальной социально-экономической ситуации – невысокая цена на галлон бензина. Трамп, по словам Фесенко, тоже хочет показать, что он выполняет избирательное обещание по снижению цен, в частности, на нефтепродукты.

Однако с другой стороны в США произошло определенное снижение цен на нефть и соответственно доходов для части производителей нефти, потому что сланцевая нефть довольно недешевая в добыче.

Поэтому цена в 30 долларов за баррель не выгодна США – это фактически предел себестоимости добычи сланцевой нефти. Нам также надо это учитывать и обсуждать с Трампом вопрос санкционного давления по снижению цены на нефть очень деликатно, чтобы не вызвать его негативной реакции,

– пояснил Владимир Фесенко.

Также важно в вопросе санкционного давления на Россию не просто его расширять и пытаться снизить потолок цены на нефть. Необходимо, как заметил политолог, работать над тем, чтобы эти санкции реально действовали и они действительно были жесткими, в частности те ограничения, которые уже введены.

Напомним, что Владимир Зеленский в своем обращении к Сенату и Палате представителей Нидерландов отметил, что такие экономические ограничения как движение российской нефти, установление ценового потолка на уровне 30 долларов за баррель, блокирование российского танкерного флота и отключение России от банковской системы не только остановят войну против Украины. Также эти меры, по словам президента Украины, способны не допустить любых других конфликтов.