Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет может стать не последним изменением, нардеп Лозинский

Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет может стать не последним изменением в законодательстве, если линия фронта остается такой же, как сейчас.

Военных, которые более 2 лет выполняют задачи на линии фронта, надо заменить. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский в новом интервью.

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Будет ли еще одно снижение призывного возраста

По словам нардепа, вопрос о том, может ли в обществе иметь поддержку тезис о том, что нужно уменьшать возраст для мобилизации, является риторическим.

Если спросить именно о желании, никто бы не сказал "так, давайте". Но если мы говорим о тех условиях, в которых наша страна продолжает борьбу, если мы говорим о том, что мы до сих пор продолжаем борьбу за собственное существование, так, нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, для обороны страны, для военной службы. Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет может стать не последним изменением,

– высказал мнение Роман Лозинский.

Он подчеркнул, что сейчас Украина продолжает что сейчас Украина продолжает борьбу за собственное существование и за то, чтобы Россия не уничтожила наше государство и людей.

При условии того, что будет оставаться такая же линия фронта и будет продолжаться полномасштабная война, это может быть не последним изменением призывного возраста.