В Украине снизили призывной возраст: что изменилось для мужчин

Недавно в Украине снизили предельный возраст призыва на срочную службу. Теперь это касается 25-летних мужчин.

Так, во время военного положения на военный учет будут принимать мужчин не с 27, а с 25 лет. Детальнее о том, что означает снижение призывного возраста и что после этого изменится – расскажет 24 Канал.

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Что изменилось после снижения призывного возраста

В военное время на военный учет теперь будут принимать мужчин не с 27, а с 25 лет. А в мирное время 25-летние мужчины будут освобождены от срочной военной службы.

Поэтому теперь расширяется круг лиц, которых могут мобилизовать, за счет призывников в возрасте 25 и 26 лет, ранее не подлежавших призыву.

Отметим, что некоторые юристы считают, что новое решение ничего не изменит, поскольку во время всеобщей мобилизации могут призвать любого мужчину, которому уже 18 лет.

В Украине снизили предельный призывной возраст: что известно

Напомним, что Верховная Рада поддержала уменьшение предельного возраста нахождения граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Это означает, что могут мобилизовать мужчин с 25 лет, которые не проходили срочную службу и военную кафедру.

В Минобороны объяснили, почему снижение призывного возраста – актуально. Анна Маляр рассказала, что снижение призывного возраста – инициатива именно ВСУ. В Минобороны ее поддержали.

Обратите внимание, что с 24 февраля 2022 года военное положение и мобилизация в Украине продолжали несколько раз:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года,

с 25 мая по 23 августа 2022 года,

с 23 августа по 21 ноября 2022 года,

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года,

с 19 февраля по 20 мая 2023 года,

с 20 мая по 18 августа 2023 года.

20 мая в Украине еще продлили военное положение на 90 суток. Так, общая мобилизация продлится до 18 августа.