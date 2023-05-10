В Раду внесли законопроект о снижении призывного возраста

В парламент внесли законопроект об изменениях в закон "О воинской обязанности и военной службе". Это касается понижения военного возраста.

Инициатива предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Кстати говоря Учитывайте новое законодательство: что такое военный учет и кто должен на него становиться

Почему хотят снизить призывной возраст

Правки инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными Силами Украины. Дело в том, что во время военного положения нет необходимости пребывания граждан на военном учете призывников до 27 лет.

Кстати, Кабмин 5 мая одобрил изменения в законопроект, уменьшив предельный возраст призывников на военном учете с 27 до 25 лет.

Будет ли срочная служба после победы

Министр обороны Алексей Резников убежден, важно укреплять независимый военно-промышленный потенциал. Это необходимо, чтобы враг "в следующий раз хорошо подумал", прежде чем развязывать снова войну.

Однако Резников не уверен, нужно ли существование срочной службы после победы. По мнению чиновника, идеальным вариантом будет, чтобы по достижении 18 лет украинцы в обязательном порядке проходили трехмесячные курсы – вроде КМБ (курс молодого бойца). После курсов они могли заниматься учебой или работой.